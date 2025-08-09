“En Panamá no se ve”: figura de la Concacaf admite lo que pocos en su país se animan sobre Guatemala

Guatemala sorprendió a varios con el crecimiento de su fútbol en sus últimos tiempos. Tanto a nivel nacional como internacional, se notó el trabajo de todos los eslabones necesarios para eso. Los logros en Concacaf son la clara prueba.

Mientras La Bicolor ultima detalles para afrontar la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, los equipos de su liga le brindan la mejor representación que se puede a nivel regional. Los legionarios y los locales siempre dan todo de ellos.

Todo se refleja en las gradas, con aficionados que no dejan de alentar ni siquiera un segundo y sorprenden al continente. Por eso es que Luis Fernando Tena los quiere enfervorizados para los partidos que le quedan de local por Eliminatorias.

Municipal, por ejemplo, agotó sus boletos en tiempo récord para el partido de Copa Centroamericana contra San Miguelito. A Marcos De León, figura absoluta del partido, eso le generó una grata impresión. Quedó sumamente sorprendido.

Guatemala sorprende a Marcos De León, figura en San Miguelito de Panamá

El duelo entre Municipal y San Miguelito tuvo a los aficionados como grandes protagonistas. Este encuentro terminó con empate por 1-1, lo que perjudicó a ambos equipos dentro de esta Copa Centroamericana. Perdieron sus chances.

Además de estos dos clubes, el Grupo B lo componen el puntero Diriangén, el escolta Herediano, y Real España en el último lugar. Por el momento, la única gran sorpresa se dio en las fervientes gradas del Estadio Manuel Felipe Carrera.

“Cuando entramos al calentamiento en el primer tiempo, eso fue una locura, una emoción. En Panamá todavía no se ve que los equipos de primera vayan con una afición tan grande, se sintió muy distinto”, reconoció el arquero Marcos De León.

Para el próximo partido de la competencia, Los Rojos enfrentarán a La Realeza, después del Clásico 334. Por su parte, La Academia jugará con Diriangén, pero antes se cruzará con Plaza Amador por esta Liga Panameña de Fútbol 2025.