"El mejor de Centroamérica": Bolillo Gómez no duda y descarta a El Salvador con una sentencia que sorprende a todos.

A semanas de la reanudación de las Eliminatorias, y después de una dura experiencia en la Copa Oro, Hernán “Bolillo” Gómez se marchó de El Salvador en busca de legionarios que le aporten jerarquía a la selección nacional y pueda competir de la mejor manera en la recta final hacia el Mundial 2026.

Si bien para esta edición habrá más cupos disponibles en la Concacaf, lo cierto es que los salvadoreños no la tendrán fácil en el Grupo A al competir con Panamá, Guatemala y Surinam por el primer lugar. O, en su defecto, por ser uno de los dos mejores segundos de la fase de grupos para ir al repechaje.

La gira del técnico colombiano y su asistente, Édgar Carvajal, tuvo como destino esta semana Costa Rica para ver en el Poyecto Gol de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) a La Selecta Sub-15, que perdió 3-0 ante Canadá el partido por el tercer puesto de Campeonato de la categoría. Pero eso no es todo.

El otro motivo por el cual el Gómez pisó suelo costarricense es la visita a dos seleccionados de El Salvador que militan en el país: Adan Clímaco, de Pérez Zeledón, y Christian Martínez, el volante tico-salvadoreño de San Carlos al que fue a observar este sábado en el Estadio Carlos Ugalde.

Lastimosamente para Martínez, quien no fue citado a la Copa Oro y ansía regresar en la próxima fecha FIFA, sufrió una lesión muscular que lo obligó a salir de cambio al minuto 10. Comprensiblemente angustiado, explotó en llanto en el banquillo y, para colmo, su equipo cayó 2-0 con Liberia.

Hernán Darío Gómez destacó a Costa Rica y Panamá por sobre El Salvador

Consultado por Martínez en la previa del encuentro, “Bolillo” Gómez emitió una sentencia que causó impacto: “Cristian está a un buen nivel en Costa Rica, que es el mejor fútbol de Centroamérica con Panamá, que ha progresado mucho. Eso nos sirve bastante y la idea es complementarlo con la gente que está jugando en El Salvador”, le dijo a Tigo Sports.

“Varios jugadores salvadoreños están en diferentes países: Estados Unidos, Costa Rica, Europa. De aquí vamos para los Estados Unidos. Es importante porque necesitamos armarnos de la mejor manera. El sueño es grande, pero sabemos que es difícil porque somos la selección que tiene menos trabajo, las otras tienen 3 o 4 años”, sentenció el timonel mundialista con Panamá en 2018.