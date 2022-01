Panamá venció este domingo a Jamaica 3-2 en la décima fecha de la Octagonal Final. Pese a que el equipo de Thomas Christiansen se llevó el triunfo, el técnico manifestó que no le gustó la forma en que jugó su equipo, tomando en cuenta también que iniciaron por debajo en el marcador con la anotación de Michail Antonio.

"Lo positivo pues, es el remontar otra vez, no fue un partido que en lo personal me gustó, me gustó más el partido contra Costa Rica, mejor dominio, mejor fútbol, buenas ocasiones también, merecimos más. Hoy sobre todo cuando salimos al campo no lo suficiente como para competir en un partido clasificatorio para un mundial, mucha relajación en mi punto de vista, habrá que analizar el por qué, pero bueno, luego tuvimos esa capacidad de reacción, merecimos por supuesto meter más goles, la victoria era clara, pero el sufrimiento era demasiado para lo poco que se acercaron a nuestra área", expresó.

"Cuando ya estás con un tres a uno a favor, tocando bien, hacemos los cambios y es para continuar lo que estamos haciendo, hay que leer los partidos y los tiempos, cuándo tienes que jugar hacia adelante y cuándo tienes que mantener la posesión y cuándo tienes que ser tan inteligente que incluso parar el juego 3 todo el tiempo, nos complicamos con el dos tres y ahí cualquier equipo te puede hacer un gol en los últimos minutos. En mi punto de vista, además de no tener público pues parecía que era un partido amistoso", agregó.

Para concluir, el técnico habló sobre el encuentro ante México y la posibilidad de sumar los 3 puntos en el Estadio Azteca. "¿Soñar es gratis no? y por qué no, vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar, todo lo que saquemos positivo de México bienvenido sea, sabemos ya del partido de ida la calidad que tiene México, todos los cambios que pueden hacer, meten uno y sacan uno y el nivel puede incluso aumentar, pero nosotros tenemos que ir con fe, con confianza de poder sacar algo positivo", finalizó.