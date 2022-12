Después de haber realizado su gira en el Medio Oriente, la Selección de Panamá culminó con su actividad en el 2022. Luego de su empate frente a la Selección de Camerún, La Roja terminó con la seguidilla de amistosos internacionales que tuvo durante noviembre, partidos que dejaron conclusiones positivas, pero con ninguna victoria sumada.

Fueron cuatro compromisos jugados frente a Qatar (1-2), Arabia Saudita (1-1), Venezuela (2-2) y Camerún (1-1), que finalizaron con los fogueos del onceno de Thomas Christiansen previo al 2023. Y a pesar de que todo parecía indicar que no volveríamos a ver a los panameños jugar hasta la Liga de Naciones, se rumora que la Federación Panameña de Fútbol está trabajando para un nuevo amistoso.

"La Selección de Panamá jugaría un partido amistoso en marzo 2023 con un rival del Caribe en el Estadio Rommel Fernández", manifestó el periodista Guillermo Pineda en sus redes sociales. Sin embargo, todavía no se ha relevado el nombre del rival que enfrentará al combinado Canalero.

Al igual, no se confirmó la fecha exacta del partido, no obstante, cabe destacar que Panamá debe chocar ante Costa Rica el 28 de marzo por la Liga de Naciones, por lo que es posible que sea antes de dicha fecha con el fin de que el elenco llegue con ritmo al encuentro. Recordemos que La Roja se jugará un ligar en el Final Four del certamen.

"A seguir trabajando para lo que viene, ya hemos terminado el año en cuanto a partidos y hay que seguir preparando calendarios, hablar con personas para mejorar el tema de los campos en Panamá, hay varios temas que tenemos", expresó Thomas Christiansen tras haber finalizado con la gira del 2022.

Selecciones caribeñas