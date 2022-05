José Luis Rodríguez, quien sigue militando en Sporting Gijón en la recta final de la actual campaña, habló en una entrevista y manifestó que su futuro es incierto. Puma pertenece a Deportivo Alavés desde 2019, pero ha salido en calidad de cedido en dos ocasiones, en su momento con CD Lugo y ahora con los Rojiblancos.

A pesar de que hace algunos días expresó que se siente feliz en su actual equipo, en un Podcast con Cadena Ser de España, afirmó que debe volver a Deportivo Alavés para realizar pretemporada y espera que el club se quede con él. Cabe destacar que Alavés descendió a segunda división, por lo que es posible que el onceno retenga a Cocobolo para la siguiente campaña.

“Tengo que regresar en pretemporada. No sé lo que vaya a pasar luego. Le dejé claro a mi manager que me quiero quedar en España, estoy feliz aquí y mi familia cuando me ha visitado ha visto lo feliz que estoy. A ver cuando vaya al Alavés que me dicen, espero que quieran contar conmigo, quiero estar ahí, apoyar al equipo para subir a donde debería estar. Quiero terminar bien en Sporting, que la gente esté satisfecha por mi trabajo", acotó José Luis Rodríguez.

Hasta el momento, no se ha dado información de algún equipo interesado en el panameño, por lo que tendría que volver al cuadro dueño de su ficha y luego decidir su futuro. En estos momentos, deberá culminar la temporada con Sporting Gijón, para después unirse al elenco de la selección de Panamá y afrontar los compromisos de la Liga de Naciones.