A pesar de no haber clasificado a la Copa del Mundo, Thomas Christiansen sigue preparando a Panamá de cara a las próximas eliminatorias rumbo al siguiente Mundial. Por ello, junto a la Federación Panameña de Fútbol, están buscando diferentes selecciones para disputar distintos amistosos y así encontrar a los nuevos talentos que formarán parte de la generación post Qatar 2022.

Tras haber anunciado a los convocados para la Liga de Naciones, campeonato que, además, de funcionar como fogueo, también otorga boletos a la siguiente edición de la Copa Oro, el entrenador danés manifestó que los compromisos de Panamá no acaban ahí. Según lo declarado por el técnico, se maneja la posibilidad de que se dispute un amistoso ante un país de Asia en noviembre.

"La Federación está trabajando en el tema de partidos amistosos, ya tenemos uno cerrado para la ventana de noviembre, la Federación sacará la información en su debido tiempo", expresó Christiansen ante el cuestionamiento sobre un probable partido de preparación durante el presente año. No obstante, no quiso dar detalles del equipo.

Sin embargo, pese a que el técnico no reveló el rival, Miguel Zúñiga, secretario general de la FEPAFUT, si confirmó el continente de donde proviene dicha selección. "En efecto, si hay un partido cerrado para noviembre, todavía por temas de contratos no podemos anunciar que país será, lo único es que es en Asia. Los partidos amistosos que vayamos a tener, lo más seguro es que no serán en Panamá", indicó, posterior a la conferencia de prensa hacia los micrófonos de RPC.

Meses atrás, ya se había tocado el tema sobre tres posibles compromisos de preparación que tendría Panamá en septiembre ante selecciones de Asia, África y una potencia mundial. Sin embargo, a estos, se le sumaría un cuarto país, de ser cierta la información brindada con anterioridad, quiere decir que Christiansen sigue trabajando pese a no haber clasificado al Mundial. Además, pronto estaría anunciando su renovación, así lo indicó.