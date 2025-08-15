Salió campeón dos veces con Alajuelense, hoy brilla en el exterior pero no dudó cuando le preguntaron si volvería: “Ahora toca ganar la 31″

En el fútbol costarricense hay jugadores que, aunque ya no vistan la camiseta de un club, siguen conectados con su historia y su afición. Uno de ellos, con presente en el extranjero, no pierde detalle de lo que ocurre en Liga Deportiva Alajuelense, institución con la que celebró títulos, sufrió derrotas y forjó amistades que aún conserva.

Desde fuera del país, sigue los partidos, conversa con excompañeros y mantiene vivo el vínculo con el liguismo. Su etapa en la Liga estuvo marcada por finales, algunas ganadas y otras que dejaron la espinita de la revancha.

El mediocampista recuerda con claridad esos años de lucha en el programa Manudo de Corazón, transmitido en Facebook y YouTube, habló de su experiencia, de los buenos y malos momentos y de lo que significa para él la Liga. Reconoció que pensaba retirarse en el equipo rojinegro y que esa idea no ha desaparecido, incluso tras dejar el club para continuar su carrera fuera del país.

¿Cuál es el futbolista ex Alajuelense que quiere volver?

Ese jugador es Alex López, mediocampista hondureño que defendió la camiseta manuda durante casi seis años y que conquistó cuatro títulos: “Lastimosamente no pude tener todos los títulos de todas las finales que llegamos, pero sí puedo decir que me vine con cuatros títulos de Alajuelense” (oficialmente fueron dos).

Cuando le preguntaron si volvería a jugar en la Liga, no dudó: “Sí, claro, yo no tendría problema”. López recordó que fue criticado en momentos difíciles, incluido un penal fallado en una final, pero también contó con el respaldo de un sector de la afición que siempre lo apoyó. “El estar en la Liga sin presión, uno lo disfruta mucho. Y sí, claro que volvería”, afirmó.

Con contrato en Olancho FC hasta diciembre, López mantiene el deseo de volver para aportar en la lucha por la tan esperada estrella 31. “Uno siempre quiere que la Liga sea campeón. Ahora lo que toca es ganar esa 31, que es lo que el liguista más ansía”, cerró, convencido de que el club tiene el potencial para volver a la cima del fútbol nacional.