Su esposa falleció hace dos meses, siguió adelante por sus hijos y ahora le dedica los goles en Guatemala: “El fútbol me calma el dolor”

Este delantero atravesó la pérdida de su gran amor, y se apoya en el fútbol para darle a sus hijos su mejor versión.

Juan Cruz Russo

La emocionante historia de Yilton Díaz, quien perdió a su gran amor y se apoya en el fútbol para darle lo mejor a sus hijos.
Guatemala entera se emocionó este jueves con el tanto que marcó el destino del partido que terminó en goleada. Yilton Díaz puso de pie a los aficionados de Xelajú MC a los cinco minutos de juego para gritar su gol. Pero lo más impactante fue el festejo.

Jorge Aparicio lanzó un pase filtrado desde la mitad de la cancha hacia la punta izquierda del campo rival. Antonio de Jesús López corrió habilitado y aminó un poco su marcha, hasta que vio a Díaz y le lanzó el centro perfecto para definir.

Mientras todos corrían a abrazarlo, el colombiano se quitó su camisola y mostró una playera que llevaba una inscripción particular: “Separados por la vida, unidos por el amor”. Miró al cielo, lanzó un beso y recibió el cariño de sus compañeros.

El goleador de 33 años perdió a su esposa el 12 de junio, por lo que este festejo fue sumamente especial. En la remera blanca de la celebración también se ve la foto de la difunta mujer, llamada Yeimi Carabalí. Dijo que el fútbol lo ayuda.

Guatemala se emociona: el festejo de Yilton Díaz en Xelajú MC que da temblores

Finalmente, Xelajú MC goleó 4-1 a Real Estelí por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Durante su paso por zona mixta, Yilton Díaz dio más detalles acerca de su emocionante festejo para la apertura del marcador.

La historia sumó encima otro capítulo de dolor ya que este miércoles se hubiera celebrado su cumpleaños. Díaz saltó a la cancha en medio de un mar de emociones, en el que pudo salir a flote hasta cumplir su objetivo y regalarle ese tanto.

“Hace dos meses perdí a mi esposa. Fue un golpe duro, pero ella me está dando la fuerza. Primeramente, Dios me da lo que necesito para seguir luchando por mis hijos y divertirme dentro de la cancha, que es lo que más me gusta ya que el fútbol me calma un poco el dolor de su partida, comentó el jugador.

El mensaje con el que Yilton Díaz despidió a su esposa hace dos meses. (Instagram)

“Los tiempos de Dios son perfectos. Yo era el único de la parte de arriba que aún no había anotado. Mi esposa cumplió años ayer y le pedí a Dios que llegara un momento como este para dedicarle un gol, y así celebrar su cumpleaños al cielo. Afortunadamente, todo se me dio hoy”, concluyó Díaz.

