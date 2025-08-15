“El único equipo”: Hernán Medford confiesa lo que nadie en Saprissa esperaba a horas de debutar con Herediano

El Club Sport Herediano inició esta semana una nueva etapa en su banquillo tras la llegada de Hernán Medford como director técnico, en sustitución de Pablo Salazar. El experimentado entrenador asume la misión de guiar al “Team” en el Torneo de Apertura 2025 con la expectativa de pelear por los primeros lugares y devolver protagonismo al club en el campeonato nacional.

Medford, una figura de peso en el fútbol costarricense, regresa a la Liga Promericana con un historial cargado de títulos y experiencias tanto a nivel local como internacional. Su nombre siempre genera expectativa y, en esta ocasión, no solo por lo que pueda ofrecer en el campo, sino también por las declaraciones que dio antes de su debut.

En una entrevista con el periodista Yashin Quesada, el “Pelícano” dejó una confesión que sorprendió a muchos, especialmente a los seguidores del Deportivo Saprissa, club con el que vivió etapas importantes como jugador y técnico, y que parecía un destino natural en algún momento de su carrera.

¿Qué revelación hizo Hernán Medford sobre Saprissa?

“El único equipo que me ha traído a casa es Herediano, hubo rumores con Saprissa y no se dio, el único que me abrió las puertas en los últimos 10 años ha sido Herediano”, expresó Medford con franqueza.

Hernán Medford habló como nuevo entrenador de Herediano.

Sus palabras confirman que, a pesar de su historia y los vínculos con la institución morada, en la última década nunca se concretó un regreso al banquillo tibaseño. Por el contrario, Herediano sí ha confiado en su liderazgo, dándole oportunidades reales para dirigir y respaldando su proyecto deportivo.

Ahora, con su estreno al mando del “Team” a la vuelta de la esquina, Medford se prepara para responder con resultados a esa confianza. El desafío inmediato es demostrar que su llegada puede marcar la diferencia y que, una vez más, Herediano acertó al abrirle las puertas cuando otros, incluso su exequipo, no lo hicieron.