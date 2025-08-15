Cambio de planes: Bolillo Gómez sufre una baja sensible en El Salvador en su camino al Mundial 2026

El Salvador se encamina hacia la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 y las noticias no son del todo alentadoras. Una nueva baja sensible golpea a esta plantilla, justo en el momento menos oportuno. Trabajan para poder solventarla.

Hernán “Bolillo” Gómez inició un recorrido importante para analizar la forma en la que se encuentran muchos legionarios. El primero de los jugadores visitados será Armando Moreno, futbolista de El Paso Locomotive que disputa la USCL.

Después de avisar que aún lo piensa, Eriq Zavaleta podría estar en la carpeta de Gómez, para charlar bien e intentar convencerlo de regresar a La Selecta. No está confirmada la reunión entre ambos, al menos de forma oficial y por el momento.

Por otra parte, un cambio de planes llevó a que el Bolillo tenga que descartar a un deportista que parecía ya estar anotado en su próxima convocatoria. Se trata de Nelson Blanco, quien deberá estirar su recuperación por una reciente lesión.

El Salvador sufre baja de Nelson Blanco: cambio de planes en Eliminatorias al Mundial 2026

Nelson Flores Blanco arribó a San Antonio FC el 14 de junio del 2024, desde el North Carolina FC. Desde ese momento, disputó un total de 31 partidos de tinte oficial, dentro de los que pudo colocar dos asistencias. No consiguió hacer goles.

El 26 de julio del actual 2025 se confirmó una lesión de la que no trascendieron detalles. Ni siquiera se supo cuál de sus piernas se vio afectada, al menos en lo que respecta a los partes médicos oficiales. Flores Blanco inició su recuperación.

Si bien iba a reincorporarse al equipo para esta semana, para las últimas sesiones de entrenamiento de la semana anterior, se resintió de la misma. Por ende, toda su recuperación deberá estirarse unos días más, como mínimo. le resta esperar.

En cercanías a la primera ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, Hernán Gómez tuvo que descartarlo para los partidos ante Guatemala y Surinam, a disputarse los próximos días 4 y 8 de septiembre, respectivamente.

