Se fue de Alajuelense a Europa, le encontraron un problema cardíaco y regresó para desafiar a la medicina: “Sentí mucho miedo”

En el fútbol profesional, las historias de superación suelen escribirse dentro de la cancha, pero algunas comienzan en momentos de gran incertidumbre y temor. Un defensor de la Liga Deportiva Alajuelense, con proyección internacional y paso reciente por Europa, vio su carrera tambalear por una inesperada noticia médica que amenazó no solo su futuro en el deporte, sino su vida misma.

El diagnóstico llegó en 2022 y fue tan impactante como urgente: síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición cardíaca que provoca aceleración anormal del ritmo del corazón y que requiere intervención quirúrgica para ser corregida. A sus apenas 23 años, y en pleno ascenso de su carrera, tuvo que enfrentar la posibilidad de dejar el fútbol para siempre.

“Cuando me lo diagnosticaron sentí mucho miedo… había que operar y según el resultado sabría si podía seguir jugando o no”, recordó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, consultas médicas y preparación mental para un procedimiento del que dependía todo su futuro.

Ese joven defensor era Alexis Gamboa, jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Tras someterse a la cirugía a finales de 2022, la operación resultó exitosa y permitió corregir la arritmia. Luego de un proceso de recuperación de varias semanas, regresó a los entrenamientos en diciembre y, para enero de 2023, estaba completamente habilitado para volver a jugar sin limitaciones.

“Siempre va a haber miedo en una operación del corazón… gracias a Dios se tomó el riesgo y todo salió bien”, declaró Gamboa al reincorporarse a la zaga manuda. Su regreso fue celebrado por compañeros, cuerpo técnico y familiares, conscientes de la magnitud de lo que había superado.

Hoy, con el susto superado, Alexis Gamboa sigue defendiendo la camiseta rojinegra con una fortaleza mental renovada. Cada partido lo vive como un regalo y su experiencia es un recordatorio de la importancia de los chequeos médicos, así como de que, con el tratamiento adecuado y una actitud positiva, es posible volver a la cancha después de un problema cardíaco serio.