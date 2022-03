Ismael Díaz expresó que no se siente el mejor futbolista de la selección nacional

Ismael Díaz aterrizó hace unos días en tierras canaleras para reportarse con la selección nacional. El futbolista de la Universidad Católica de Ecuador, quien pasa por un gran momento, dejó sus declaraciones al momento de arribar y posterior al primer entrenamiento del equipo de Thomas Christiansen, donde se presentaron 11 jugadores.

Al aterrizar en el país, el delantero mencionó que se siente feliz por su actual forma, "feliz porque cuando marco un gol, se me vienen los momentos cuando estuve luchando por mis lesiones, ahora cuando marco, siempre se me pasa eso por la cabeza y me siento feliz".

"Aquí estamos de vuelta, tres partidos importantes que se vienen, tres finales donde el equipo, todos, queremos darle una alegría al pueblo panameño. Es paso por paso, partido por partido", acotó el delantero, después de los entrenamientos con el equipo.

"Todos estamos conscientes que se vienen tres partidos muy importantes, pero no podemos apresurarnos, ni estar pensando en Estados Unidos o Canadá. Primero es Honduras y de ahí tenemos que hacerlo mejor", agregó.

No es un secreto que Ismael Díaz ha sido un nombre que está en boca de muchos aficionados y periodistas panameños, pidiendo su titularidad dentro del once de Thomas Christiansen y por ello, manifestó que no se siente ni el mejor futbolista, ni el héroe de la selección nacional, pese a que es uno de los legionarios con mejor actualidad.