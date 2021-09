El final se aproxima. Y Panamá vs. China Taipéi es uno de los duelos más prometedores de la Super Ronda del Mundial de Béisbol Sub-23 de la WBSC. En esta fase, a la cual clasifican los tres mejores del Grupo A y B, cada novena se enfrentará solamente a las tres mejores escuadras del otro sector, completando un total de tres encuentros que definirán su pase a la semifinal. Pese a que los asiáticos tienen más experiencia en este torneo, ambos llegan con resultados parecidos: tres triunfos y tres derrotas para China, y 3-2 para los canaleros aunque con un partido menos.

Panamá vs. China Taipéi: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro de la Super Ronda entre Panamá y China Taipéi se disputará hoy, jueves 30 de septiembre, a las 17:00 horas canaleras en el Estadio Sonora de Hermosillo, México. Y se podrá ver EN VIVO y DIRECTO en las páginas de Youtube y Facebook de la WBSC.

Panamá vs. China Taipei: cómo llegan los panameños

Con el objetivo de mejorar su última participación (4° en Monterrey 2016), la novena de Cristóbal Girón Gordo va por buen camino ya que accedió a la Super Ronda con un historial de tres victorias (13-6 vs. Nicaragua, 5-2 vs. Corea y 3-2 vs. Venezuela, su último juego, en el que le quitaron el invicto a los venezolanos al remontar el marcador) y dos derrotas (1-7 vs. Colombia y 1-4 vs. Países Bajos). Su debut en la segunda fase se producirá dentro de unas horas ante México, el defensor del título.

Panamá vs. China Taipei: cómo llegan los chinos

Al mando del mánager Shih-hsi Wu, los asiáticos deberán encausar el rumbo en la Super Ronda debido a que en se estrenaron con una caída 4-5 ante Colombia si es que quieren mejorar lo hecho en Barranquilla 2018, en donde terminaron últimos en esta fase. De este modo, su historial quedó empatado en tres triunfos (7-0 vs. Alemania, 4-2 vs. República Checa y 5-0 vs. República Dominicana) y tres caídas (1-2 vs. Cuba y 0-3 vs. México).