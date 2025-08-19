Pasaporte alemán, formación en Alajuelense y mejor U-21 de la temporada: la joya del CAR que desaprovecha el Machillo Ramírez

Óscar “Machillo” Ramírez regresó al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense bajo la consigna de reestructurar el equipo alrededor del talento joven del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares.

En este inicio de temporada se le ha dado minutos a juveniles como Isaac Badilla y Deylan Aguilar, pero lo cierto es que varias de las promesas rojinegras que se perfilaban para ganar protagonismo en el Apertura 2025 siguen siendo marginadas.

ver también Antes salía a pescar para sobrevivir y ahora el Piojo Herrera lo quiere ver en La Sele: “No quiero lujos, prefiero que alguien no tenga hambre”

La joya con tres nacionalidades y un premio que lo respalda

Uno de esos casos es el de Charles Forstner Esquivel, un volante mixto de apenas 17 años que durante la última temporada se ha erigido como una de las grandes figuras de la categoría U-21.

Publicidad

Publicidad

Forstner, nacido el 11 de junio de 2007, es costarricense, pero también cuenta con pasaporte alemán por parte de su padre y estadounidense por parte de su madre. Esa triple nacionalidad le abre puertas en distintos escenarios a futuro, pero de momento su proyección está ligada a la camiseta rojinegra.

Tweet placeholder

Publicidad

El mes pasado, el joven mediocampista fue reconocido por la UNAFUT como el mejor jugador de la categoría U-21 en el Torneo Clausura 2025, un premio que confirma el nivel de regularidad que ha mostrado en los últimos meses.

Publicidad

A pesar del reconocimiento, Forstner aún no ha debutado como profesional en el primer equipo de Alajuelense. Ni siquiera en el Torneo de Copa, que suele ser el escenario ideal para que los juveniles empiecen a foguearse, ha recibido la confianza de Machillo.

Publicidad

“Ya merece tener su oportunidad”

En redes sociales, algunos seguidores manudos comienzan a alzar la voz para que el juvenil tengra una oportunidad en el primer equipo. “LDA debería darle minutos a Charles Forstner. Fue el mejor jugador del Torneo de Clausura U21, su rendimiento ha sido muy constante y ya merece tener su oportunidad en primera”, escribió el usuario Manudo Prime en X (ex Twitter).

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El posteo del cibernauta liguista recibió varios comentarios de apoyo de otros fanáticos, que también destacaron el futuro de Forster: “Ojalá verlo pronto, es muy bueno, tiene buen pase y buena lectura”.

ver también Mientras Machillo Ramírez espera por un 9, Alajuelense asegura la firma más deseada por la afición rojinegra

Mientras tanto, el mediocampista de 17 años sigue formándose en el CAR, puliendo detalles de su juego para estar listo cuando llegue el ansiado llamado de Machillo Ramírez.