Hernán Medford ya lo sabe: Municipal sufre por la noticia que lo perjudica para el crucial partido con Herediano

En medio del buen momento que atraviesa Municipal, tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana, el plantel escarlata recibió una noticia que genera preocupación. Cristian Hernández, uno de los jugadores más regulares del equipo, sufrió una lesión que lo dejará fuera de las canchas en partidos clave para las aspiraciones rojas.

El mediocampista argentino salió resentido en el duelo del pasado sábado frente a Malacateco y posteriormente fue sometido a pruebas médicas que confirmaron el diagnóstico: ruptura muscular de dos centímetros en el muslo posterior. Esta situación obliga al futbolista a iniciar un proceso de recuperación inmediata, bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

La baja de Hernández llega en un momento inoportuno para los dirigidos por Mario Acevedo, ya que se perderá dos compromisos de alta exigencia. El primero será el próximo sábado ante Xelajú MC, en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la Liga Nacional. Pero la mayor preocupación recae en el choque contra Herediano que dirige Hernán Medford en la Copa Centroamericana, donde los rojos se juegan su pase a la siguiente fase.

De acuerdo con el informe médico, el tiempo de recuperación podría extenderse por alrededor de dos semanas, aunque la evolución marcará el regreso definitivo del futbolista a la actividad. Por ahora no se ha establecido una fecha exacta para su vuelta a los terrenos de juego.

Municipal busca sustituto de Cheka Hernández

El plantel mayor de Municipal continúa sus entrenamientos en el estadio Manuel Felipe Carrera, afinando detalles para recibir a los Súper Chivos el sábado a las 18:00 horas. Sin Hernández, Acevedo deberá buscar variantes en el mediocampo para mantener el equilibrio que el argentino suele aportar en cada encuentro.

La ausencia de Cristian Hernández representa un desafío para los rojos, que tendrán que demostrar su fortaleza colectiva en un calendario exigente. Mientras tanto, el jugador argentino se concentra en su rehabilitación con la esperanza de volver lo antes posible y contribuir a los objetivos del equipo en la doble competencia.