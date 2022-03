Cecilio Waterman sufrió un desgarro a finales de enero que no le permitió formar parte de la última ventana de eliminatoria donde Panamá sufrió dos derrotas y se complicó su clasificación a la Copa del Mundo. No obstante, el delantero ya se encuentra recuperado y estaría disponible para volver a jugar este fin de semana.

El doctor de la selección nacional de Panamá, Gerinaldo Martínez, afirmó en el programa deportivo Somos La Sele, que el futbolista recibió el alta médica y podría ser tomado en cuenta para la triple fecha de Octogonal que se avecina. "Waterman va a estar por lo menos en la banca, él ya está entrenando y ya tiene su alta deportiva. Este fin de semana empezaría desde el banco, eso me comentó él (Waterman)", expresó Martínez.

El atacante no ha logrado tener minutos durante el presente año y todavía no debuta con Cobresal. La ausencia del futbolista, ha sido una baja sensible para Thomas Christiansen, criticado en la última ventana de eliminatoria tras las oportunidades brindadas a José Fajardo, quién se encuentra en una racha negativa con la selección nacional. Además, Waterman viene de ser el máximo goleador de La Roja en el 2021.

El doctor Gerinaldo también se refirió a Andrés Andrade, Harold Cummings y Roderick Miller. Los tres defensores se encuentran entrenando y el único a evaluar sería Cummings. Por su lado, la lesión de Azmahar Ariano en la clavícula podría estar sanada a finales de marzo, por lo que cabe la posibilidad de que el entrenador danés cuente con todos sus centrales.

Panamá disputará sus últimos partidos del Octogonal Final el presente mes, iniciando con Honduras (24), Estados Unidos (27) y Canadá (30). Esta sería la triple fecha más importante del onceno Canalero en cuanto a obtener un boleto que clasifique a Qatar 2022. Esto quiere decir que será vital para Christiansen tener la mayor cantidad de jugadores disponibles.