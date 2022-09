El delantero aportó de manera directa en las dos anotaciones de su equipo. Sin embargo, no logró darle el triunfo a los suyos.

Este miércoles, Cobresal se midió ante Audax Italiano en la fecha 24 de la Primera División de Chile. El encuentro terminó igualado, luego de que Luis Riveros, anotara un gol en el último minuto del partido. A pesar de que Cecilio Waterman logró participar en los dos tantos de su onceno, al final no consiguió que su equipo se llevara los tres puntos en dicho cotejo.

El espectáculo de Waterman iba a comenzar en la primera media hora del choque, luego de recibir un pase en profundidad por el costado y a pura velocidad, superó al defensor que lo marcaba y envió un balón cruzado a Gastón Lezcano (29'), quien solo tuvo que definir para darle la ventaja a Cobresal.

Tan solo 10 minutos más tarde, los Mineros iban a completar un contragolpe a la perfección y en la misma jugada, Lezcano le devolvió el favor a Waterman (39') con una asistencia entre los defensores centrales. El panameño, de cara al guardameta, definió de derecha y mandó a guardar el esférico, poniendo la pizarra 2-0 antes del entretiempo.

Lo que no tendría en cuenta Cobresal, es que la tarde de Luis Riveros no había comenzado y en el complemento, recortó distancias al minuto 71. No conforme, el delantero tuvo la última jugada del partido y la supo aprovechar para darle el empate a su conjunto, que consiguió rescatar un punto, pese a tener un jugador expulsado desde la primera mitad.

Ahora, Cobresal se mantiene en la sexta posición de la tabla de clasificaciones con 35 unidades y en estos momentos, se ubica en puestos para disputar competiciones internacionales. En la siguiente fecha, enfrentarán a Colo Colo, actual líder del campeonato, por lo que tendrán un difícil reto, el próximo 15 de septiembre.