Antofagasta y Unión Española se enfrentaron este jueves en el encuentro de ida de la Fase 1 de la Copa Sudamericana. El equipo donde milita Gabriel Torres logró sacarle ventaja al onceno de Luis Mejía con un 2-1 que los lleva al partido de vuelta de la próxima semana con la superioridad en el marcador.

Una tarde en el Estadio Santa Laura de Santiago Venue, vio acción desde los primeros instantes del compromiso. En apenas 9 minutos, ya lo ganaba Antofagasta 2-0 con las anotaciones de Brayan Hurtado (6') y Andrés Robles (9'), ventaja que, de inmediato, fue recortada por Leandro Garate (13').

A pesar de que el inicio fue bastante frenético, el resto del partido no vio más goles. Sin embargo, las ocasiones no hicieron falta y la Unión mejoró a medida del transcurso de los minutos. Bryan Rabello se encontró con la chance de emparejar la pizarra, pero no aprovechó su oportunidad. Al igual, el canalero, Gabriel Torres, estuvo cerca de duplicar la ventaja y le falló la definición.

En el complemento, los Hispanos siguieron mostrando superioridad en lo futbolístico y ya con el marcador a favor, los Pumas le prestaron el esférico. A pesar de ello, la defensa de los visitantes aguantó el ataque de su similar y logró mantener la delantera hasta el final del cotejo. Ahora llegarán al partido de vuelta que se disputará el próximo jueves 17 con la ventaja mínima.

Por su lado, Luis Mejía y Gabriel Torres permanecieron en cancha los 90 minutos, siendo el atacante, el más destacado entre ambos futbolistas. Otros legionarios panameños que también vieron acción en dicha fase de la Copa Sudamericana fueron Alfredo Stephens, Newton Williams y Ricardo Phillips en el empate de 9 de Octubre ante Delfín SC.