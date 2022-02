Gabriel Torres fichó por Deportes Antofagasta este miércoles tras fuertes rumores de su llegada a la institución Albiceleste. Tras el anuncio de la incorporación, el delantero fue presentado de forma oficial con la camiseta de su nuevo equipo donde además, dejó algunas declaraciones.

"La llegada al club se da de muy buena forma, venía ya hablando con el profe y con Víctor, fueron varias semanas de negociaciones. Hay que valorar el esfuerzo que ha hecho la directiva por tenerme acá, estoy muy contento de venir acá y ayudar al equipo a seguir creciendo. Estoy con ritmo y a disposición del profe", declaró Gaby.

En cuanto a su estado físico, expresó que se encuentra readaptándose tras haber estado unos meses sin club. "Hoy tuve la oportunidad de estar con mis compañeros haciendo un poco con pelota. Lo que he hablado con el profe hay diferentes funciones que puedo cumplir, como media punta o como 9, ya será decisión de el donde crea que puedo aportarle mejor al equipo", agregó.

Para finalizar, habló sobre sus escasas anotaciones en los últimos equipos en los que ha militado. "Ha sido un contraste que lleva muchas cosas, pero no me gusta dar excusas, simplemente lo veo en que la forma de los equipos que llegue no me beneficiaban mucho", destacó.

"Lo más importante va a ser que Antofagasta gané los partidos, más importante que marcar un gol o dar una asistencia. Quiero reencontrarme con los goles y con el jugador que marca la diferencia", concluyó.

Deportes Antofagasta enfrentará a Audax Italiano el próximo 26 de febrero para afrontar la jornada 4 del campeonato chileno. Los Pumas no han tenido un buen inicio y han marcado 3 goles (ninguno de su delantero), por lo que el panameño podría debutar este mismo fin de semana.