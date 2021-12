Durante la semana, se estuvo rumorando la renovación de un jugador panameño, pero no se había revelado el nombre en específico. Este viernes se anunció de forma oficial que era Aníbal Godoy del que se hablaba y Nashville lo confirmó al publicar un comunicado donde afirmó la extensión de contrato del capitán de la selección nacional.

A pesar de que el club no lo hizo público, se habla de un contrato hasta el 2025 (4 años más) y de un salario con un aumento considerable en comparación al anterior. Además el Samurai se convierte en el panameño mejor pagado en la actualidad y en la historia de la MLS por encima de Amir Murillo, Andrés Andrade, Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman.

Aníbal Godoy llegó al conjunto de The Boys in Gold en enero de 2021 donde ha disputado 49 partidos, anotado un gol y 2 asistencias. El jugador también clasificó a los play-offs de la MLS siendo uno de los pilares del equipo, pero no consiguió llegar a la final. El club lanzó un comunicado para anunciar otras renovaciones junto a la del canalero.

Comunicado oficial

Nashville SC alcanzó nuevos acuerdos contractuales y amplió los contratos con el capitán Dax McCarty, los mediocampistas Aníbal Godoy, Brian Anunga y Randall Leal y el defensa Dan Lovitz.

Los jugadores que ya tienen contrato para la temporada 2022 incluyen: el portero Joe Willis, los defensas Jack Maher (Generation adidas), Miguel Nazarit, Dave Romney, Walker Zimmerman y los atacantes Handwalla Bwana, Aké Loba, Hany Mukhtar, Rodrigo Piñeiro, Daniel Ríos y CJ Sapong.

Nashville ha ejercido las opciones de contrato sobre el portero Elliot Panicco, los defensores Robert Castellanos, Alistair Johnston, Eric Miller, Dylan Nealis y Taylor Washington. Los mediocampistas Irakoze Donasiyano, Luke Haakenson y Alex Muyl también ejercieron sus opciones.