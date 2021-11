El Subaru Park recibió este domingo los cuartos de final de la MLS donde Philadelphia Union y Nashville SC disputaron más de 90 minutos en un partido apretado que tuvo que marcharse hasta la tanda de los penales. El portero Andre Blake se coronó como la figura al atajar dos penales (uno de esos a Aníbal Godoy) y ayudar en el triunfo de su equipo que terminó ganando 2-0 en los lanzamientos de pena máxima.

Nashville inició plantando cara en casa de Philadelphia, el equipo se puso en ventaja a los 38 minutos cuando Hany Mukhtar, (figura del cuadro amarillo en la ronda anterior con un doblete ante Orlando City) anotó de cabeza y sin marca, el adelantamiento. Sin embargo, los locales respondieron antes de acabar la primera mitad, una volea del húngaro Dániel Gazdag igualó el compromiso y dejó la ronda abierta para definirse en la segunda parte.

En el complemento, ambas escuadras hicieron lo posible para evitar la prórroga e incluso, Sergio Santos tuvo en sus pies, más de dos oportunidades de poner la desigualdad, pero no lo logró. Randall Leal y Jhonder Cádiz también contaron con chances de poner en ventaja a los suyos, sin embargo, el travesaño se interpuso en sus intenciones. Entre tantas chances desaprovechadas, el partido se vio obligado a marcharse a los lanzamientos de penales.

En la tanda de los 12 pasos, Andre Blake resaltó como el héroe de la noche. El jamaicano abrió atajándole el tiro a Hany Mukhtar, posterior a ello, Jack Elliot marcó y el guardameta hizo su labor al detener el lanzamiento de Aníbal Godoy. Sergio Santos culminaría su noche sin convertir su disparo, pero para su fortuna, Alex Muyl tampoco lo haría. Todo lo contrario al caso de Jack McGlynn que sí mandó a guardar la pelota, para que luego Walker Zimmerman errara y Philadelphia se llevara la clasificación con un marcador de 2-0 en los penales.

Nashville así dice adiós a los Playoffs a pesar de haber realizado una gran temporada en la Conferencia Este. Philadelphia por su lado, no llegaba a instancias de semifinal desde el 2010 y ahora enfrentará a un ganador entre New England Revolution y New York City para definir la última ronda antes de la súper final.