Arminia Bielefeld sigue en su lucha por no perder la categoría por segunda ocasión consecutiva. El equipo que disputaba la Bundesliga durante la temporada pasada, está haciendo lo mejor para no volver a descender, ahora jugando la Bundesliga 2. Sin embargo, los resultados no les están favoreciendo y en la jornada anterior, cayeron una vez más.

Tras el parón por la Copa del Mundo, el cuadro en el que milita Andrés Andrade, regresó a las acciones del campeonato alemán. Frente al SV Sandhausen, afrontaron la fecha 18 del torneo y un 2-1 en contra, los mantiene en la parte baja de la tabla de clasificaciones. Aunque lo positivo que dejó el compromiso, fue la anotación del panameño, que se estrenó como goleador en Alemania.

Marchaba el minuto 45 y el Arminia lo perdía 2-0 con los tantos de Christian Kinsombi (13') y Alexander Esswein (33'). Rozando el entretiempo, Robin Hack envió un centro a Andrés Andrade (45') que estaba colocado en el segundo palo y cuál si fuera un delantero de área, definió con su pierna menos hábil, dejando sin chances de atajar el remate al guardameta rival.

A pesar de que el canalero le dio vida a su onceno, el complemento se mantuvo con el mismo marcador y El Ejército no logró siquiera igualar el partido, sumando una nueva derrota en la temporada. Aunque por su parte, Andrade de buen accionar, realizó 5 despejes, 2 intercepciones, 111 toques de balón, 73 pases precisos y 5 duelos ganados en su aparición número 33 con la camiseta azul.

Recordemos que días atrás, nacieron rumores de que Andrés Andrade podía salir de la institución alemana, hacia algún equipo de Madrid e incluso, las negociaciones están avanzadas. Por lo que es posible que hayamos visto uno de los últimos (o el último) gol del defensor con el Arminia Bielefeld, si atendemos a la información de su fichaje.

Gol de Andrés Andrade