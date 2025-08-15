Es tendencia:
La interna de Panamá: Adalberto Carrasquilla saca a la luz todo lo que le dijo a Aníbal Godoy tras la eliminación en Copa Oro

Panamá atraviesa un momento de exigencia y Adalberto Carrasquilla reveló todo lo que le dijo a su capitán tras la eliminación en la Copa Oro.

Por Juan Cruz Russo

Adalberto Carrasquilla reveló detalles de su charla con Aníbal Godoy tras la eliminación de Panamá de Copa Oro 2025.
© rrssAdalberto Carrasquilla reveló detalles de su charla con Aníbal Godoy tras la eliminación de Panamá de Copa Oro 2025.

Meses después de lo que fue la actuación de Panamá en la Copa Oro, con una temprana caída en los cuartos de final, Adalberto Carrasquilla sacó a la luz lo que se le dijo a Aníbal Godoy, quien erró uno de los penales que les costó la eliminación.

Los Canaleros llegaron a la competencia como candidatos, en la que ganaron la totalidad de los encuentros de fase de grupos. Una vez en cuartos de final, no se podía escapar la victoria ante Honduras. Pero no se les dio.

Al terminar los 90 minutos regulares, el marcador estaba 1-1. Por ende, la vía para definir el semifinalista era la de los penales. Fue 5-4 para los hondureños. Thomas Christiansen padeció aquellas pifias impensadas de Aníbal Godoy y Eduardo Guerrero.

Carrasquilla, quien no participó del certamen por una lesión, le dejó un mensaje sorpresivo a su capitán y recibió una respuesta inmediata. Como buen ganador, mientras secaba sus lágrimas, concentraba su mente en próximos objetivos.

Adalberto Carrasquilla revela su intercambio con Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla no dudó en revelar la conversación que mantuvo con su compañero Aníbal Godoy, una vez consumada la eliminación de Panamá en la Copa Oro 2025. Lo contó durante una entrevista con Fufo Barroso de COS.

“Le escribí a Godoy de una, en su momento. Me respondió al instante. Le dije que no pasaba nada, porque es como él siempre dice: cajita de fósforos y a seguir. El objetivo nuestro está puesto en el Mundial y no podemos perder el enfoque”, dijo.

El centrocampista falló un penal clave durante la tanda de cuartos de final, en la que Honduras se impuso por 5-4. Aún así, se levantó del golpe. No solamente es el capitán del equipo, sino que es el futbolista con mayor cantidad de presencias.

Con sacrificio, El Samurai hizo su debut en 2010 y jamás se alejó de su querida Selección Nacional. Lleva un total de 150 partidos oficiales, dentro de los cuales pudo marcar cuatro goles. Se transformó en ídolo indiscutido de los aficionados.

