Celebra Alajuelense: Concacaf confirma la noticia que beneficiaría a la Liga ante Xelajú en la final de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense recibió este lunes una noticia que, sin ser determinante, genera alivio y cierta confianza de cara a la definición de la Copa Centroamericana 2025.

Este miércoles se define el campeón del torneo internacional, luego de que hayan empatado 1-1 en la ida en el Morera Soto. Ahora en Guatemala, sabremos si los manudos pueden ser tricampeones del torneo organizado para la Conacacaf.

¿Cuál es la buena noticia que Concacaf le dio a Alajuelense?

Concacaf confirmó al cuarteto arbitral para la final de vuelta ante Xelajú, en Guatemala, y el nombre principal del listado despertó entusiasmo inmediato en el entorno rojinegro.

La reacción positiva dentro del liguismo no tardó: el historial de Alajuelense con Salgado es, sencillamente, perfecto. La Liga nunca ha perdido un partido oficial con él involucrado, ya sea como central o como cuarto árbitro.

Nelson Salgado arbitrirá el partido entre Alajuelense y Xelajú. (Foto: Facebook)

El hondureño Nelson Salgado fue designado como árbitro central del duelo del próximo 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso. Lo acompañarán sus compatriotas Gerson Orellana y José Espinoza como asistentes, mientras que el panameño Fernando Morón será el cuarto árbitro. En el VAR estarán los mexicanos Diana Pérez y Erick Miranda.

¿Qué partidos dirigió Salgado a Alajuelense?

En 2024, Salgado formó parte del cuarteto que estuvo presente en la victoria 4-3 ante el Águila en El Salvador. Y en 2023 dirigió dos triunfos claves del cuadro rojinegro en la Copa Centroamericana: 3-1 ante Marathón en el Morera Soto y 3-1 contra Cartaginés en el Fello Meza.

Además, el hondureño ya suma experiencia en esta edición 2025: pitó el 3-2 del Sporting San Miguelito ante Plaza Amador y el 1-0 de Alianza sobre Managua. Ahora tendrá el reto más importante: la final que definirá al campeón regional.