“Faltan detalles”: Saprissa está negociando un fichaje mientras prepara las semifinales del Apertura 2025

El Deportivo Saprissa se juega esta semana sus últimas cartas de la fase regular: primero deberá enfrentar la última jornada del Apertura 2025 y, una vez completado ese trámite, enfocarse por completo en las semifinales, donde intentará volver a demostrar por qué sigue siendo uno de los candidatos naturales al título.

Mientras el cuerpo técnico afina la puesta a punto del plantel, en los despachos se mueve otra historia que podría modificar la planificación deportiva del 2026. El Morado, en medio de su lucha por el campeonato, está resolviendo la salida definitiva de uno de sus jugadores prestados.

¿Cuál es el futbolista que está negociando con Saprissa?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el lateral derecho Kliver Gómez está negociando su rescisión de contrato con Saprissa, pese a que aún le quedaba un año más de vínculo con el club. El futbolista, actualmente cedido en Puntarenas FC, vive uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como titular indiscutible en el Lito Pérez.

El presidente del Puntarenas, Héctor Trejos, confirmó en exclusiva a Grupo Extra que el fichaje está prácticamente sellado: “Pienso que es un hecho que Kliver continúa con nosotros, ya prácticamente está cerrado el tema”, expresó.

Kliver Gómez continuará en Puntarenas.

Trejos incluso dejó entrever que el arreglo con Saprissa incluye la disolución del contrato sin necesidad de que los chuchequeros paguen la ficha del jugador: “Se llegó a un acuerdo con Saprissa, no va a haber problema”.

Con Saprissa concentrado en las semifinales y Gómez enfocado en mantener su nivel en Puntarenas, solo faltan detalles para que el movimiento quede oficializado. Una negociación silenciosa que avanza mientras los morados se juegan el torneo.