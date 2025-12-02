“Va a seguir con nosotros”: Carlos Vela confirma la continuidad de una de las máximas figuras de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense vive días decisivos: en cuestión de horas disputará la final de vuelta de la Copa Centroamericana ante Xelajú y, al mismo tiempo, pelea por asegurar el cierre del Apertura 2025 con la fuerza de un equipo que aspira a coronarlo todo.

En medio de ese ambiente de máxima exigencia, también comenzaron a circular versiones desde México que encendieron las alarmas entre los aficionados rojinegros. Las especulaciones aseguraban que uno de los futbolistas más determinantes del semestre estaría en la mira de clubes mexicanos.

Sin embargo, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, se encargó de desmentir categóricamente esa versión. Sin rodeos, el director deportivo confirmó que la figura en cuestión continuará en el club y que no existe ninguna opción de salida en este momento.

¿Cuál es el futbolista de Alajuelense que seguirá el próximo año?

A Carlos Vela le consultaron por la posible salida de Ronaldo Cisneros y el director deportivo fue directo: “Va a seguir con nosotros, no puede jugar en un tercer club en un mismo año futbolístico”.

El gerente también reconoció que el nivel mostrado por el jugador naturalmente genera interés en el fútbol mexicano: “Es un jugador que despierta atención porque recuperó ritmo y empezó a meter goles, pero está blindado”.

Más allá de eso, Vela subrayó que el futbolista está plenamente comprometido con la Liga y feliz con su presente: “Está muy contento con el club, con el país y con su situación deportiva. La idea es que seguirá con nosotros”.

Sobre su rendimiento inmediato, Vela destacó que su perfil encajó perfecto en las necesidades del equipo de Óscar Ramírez: “Es un muchacho muy trabajador y su adaptación fue muy rápida por las características que pedía el estilo de juego”.

En medio de la disputa por un tricampeonato regional y la recta final del torneo nacional, Alajuelense consigue retener a una de sus piezas más importantes. Una noticia que llega en el momento justo y que la afición celebra como un título más.