Esta semana comenzará la última instancia de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Uno de los grupos con más paridad es el que integran Panamá, Guatemala, El Salvador y Surinam. Si bien los Canaleros son candidatos, el resto de los países ha crecido mucho, especialmente el combinado chapín por su desempeño en la Copa Oro.

De igual manera, no hay que dejar de lado a Surinam, que está haciendo todo lo posible para lograr por primera vez una clasificación a la Copa del Mundo. En las últimas horas, sumó a un refuerzo de jerarquía a su cuerpo técnico que será de mucha ayuda para estos seis partidos que se jugarán entre los meses de septiembre y noviembre.

ver también Concacaf sorprende al dar noticia que cambia los planes de Thomas Christiansen con Panamá en la Eliminatoria Mundialista

El designado por los sudamericanos es Henk Fraser, quien se suma al cuerpo técnico comandado por Stanley Menzo. El neerlandés tiene experiencia como entrenador en las juveniles de Países Bajos. También supo ser el asistente de Louis Van Gaal en el seleccionado mayor.

Publicidad

Publicidad

Fraser viene de ser el entrenador del RKC Waalwijk en su última experiencia, donde estuvo desde 2023 hasta junio de este 2025. Otro de los aspectos que le traerá grandes aportes a la Selección de Surinam es que jugó el Mundial de Italia 1990, por lo que puede transmitir dichas vivencias.

Publicidad

ver también Mientras Adalberto Carrasquilla vale 3.8 millones de euros, esto cuesta todo el plantel de Surinam que quiere ganarle a Panamá en las Eliminatorias

En la última Copa Oro, Surinam estuvo muy cerca de sacar un gran partido contra Costa Rica. Llegó a estar arriba en el marcador por 3-2, pero sobre el final terminó cayendo 4-3. En su grupo de la segunda ronda de Eliminatorias fue líder, superando a El Salvador. Por estos resultados, será un seleccionado al que deberán prestarle atención los centroamericanos.

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección de Surinam por las Eliminatorias Mundialistas?

Surinam comenzará su camino este jueves 4 de septiembre frente a Panamá en condición de local, con la que tiene una gran diferencia en los valores de mercado. Luego, viajará a El Salvador para medirse contra La Selecta el lunes 8, donde tiene un antecedente muy reciente tras el empate 1-1 en el Estadio Cuscatlán.