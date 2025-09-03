Guatemala y El Salvador, dos selecciones y una diferencia millonaria rumbo al Mundial 2026

La fase definitiva de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá continuidad este jueves con uno de los partidos más esperados del Grupo A. Guatemala será local frente a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, donde se anticipa un ambiente cargado de emoción.

Más allá del aspecto deportivo, este choque también expone la diferencia económica entre ambas plantillas y desde Fútbol Centroamérica las repasaremos a continuación.

Guatemala y El Salvador: el valor de cada plantilla

La Selección de Guatemala llega con una plantilla valorada en 8,33 millones de dólares, una cifra que refleja el crecimiento y la proyección de varios de sus jugadores en ligas internacionales.

Por su parte, la Selección de El Salvador cuenta con una plantilla valorada en 6,20 millones de dólares, lo que marca una diferencia respecto a su rival directo. Aunque el número es más bajo, el equipo salvadoreño mantiene una base competitiva que combina juventud y experiencia.

Selección de El Salvador – La Selecta

Guatemala y El Salvador: diferencia económica entre plantillas

En cuanto a la comparación, la diferencia entre ambas selecciones es de poco más de 2 millones de dólares, con Guatemala por encima en el mercado.

Dichos números coloca a los chapines como la selección con mayor valor económico en esta eliminatoria directa, un factor que podría influir en la percepción de favoritismo, aunque en la cancha ambos equipos buscarán equilibrar esa diferencia con fútbol.

Selección de Guatemala / X

¿A qué hora juega Guatemala vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentarán nuevamente este jueves 4 de septiembre a las 8:00 de la noche, en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

