Xelajú vs. Alajuelense: ¿Hay gol de visitante en la final de la Copa Centroamericana 2025?

La Copa Centroamericana 2025 se define en una serie llena de tensión. Después del 1-1 en la ida en el estadio Alejandro Morera Soto, Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense se preparan para resolver el título en el Estadio Cementos Progreso, con los chivos haciendo de locales y los manudos llegando con la presión del tricampeonato.

El contexto no podría ser más ajustado y el gol de Jesús “Chucho” López en Costa Rica abrió la pregunta que ahora todos se hacen: ¿Ese tanto como visitante vale doble? ¿Puede definir el título si la vuelta termina empatada? En otras palabras: ¿Hay gol de visitante en esta final y cómo se aplica?

¿Hay gol de visitante en la final Xelajú vs. Alajuelense?

En la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense sí rige la regla del gol de visitante durante los 180 minutos reglamentarios (ida y vuelta).

Eso significa que si al terminar los dos partidos el marcador global está empatado, se mira cuántos goles anotó cada equipo jugando fuera de casa. El que tenga más goles de visitante será el campeón sin necesidad de ir a tiempo extra ni penales.

Teniendo en cuenta el 1-1 de la ida, Xelajú levantará el trofeo si el partido termina 0-0, mientras que Alajuelense dará la vuelta olímpica si la igualdad es de 2-2 en adelante.

¿Hay gol de visitante en el tiempo extra?

La regla del gol de visitante se aplica solo al final de los 90 minutos de la vuelta, es decir, cuando se completan los 180 minutos entre ida y vuelta.

Si la serie queda igualada en todo, se va a una prórroga de 30 minutos (dos etapas de 15) donde el gol de visitante ya no cuenta como criterio de desempate. Lo único que importa es quién termina arriba en el marcador al cabo del tiempo extra. Si después del alargue la igualdad persiste, el campeón se decide en una tanda de penales.

¿Cuándo y dónde juegan Xelajú y Alajuelense la revancha de la final de la Copa Centroamericana?

La final de vuelta de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense se jugará el miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala. El pitazo de inicio se dará a las 20:06 horas de Centroamérica (21:06 de Panamá).

¿Dónde ver EN VIVO Xelajú vs. Alajuelense? Final de vuelta de la Copa Centroamericana

Al igual que el encuentro de ida, la final de vuelta se podrá ver en vivo a través de Disney+ en la región centroamericana.