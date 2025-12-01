“No va a jugar”: confirman una dura baja en Alajuelense para la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú

La Liga Deportiva Alajuelense aterrizó este lunes en Guatemala para afrontar la vuelta de la final de la Copa Centroamericana, pero lo que parecía una buena noticia terminó convirtiéndose en una confirmación dolorosa para el club. Washington Ortega fue convocado, viajó con el grupo y sorprendió a todos.

El guardameta uruguayo, pieza clave en el esquema de Óscar Ramírez, sufrió un desgarro que lo dejó fuera del partido de ida en el Morera Soto y también del duelo liguero ante Cartaginés. Aunque su presencia en el viaje generó ilusión entre los aficionados, la realidad deportiva aún lo deja al margen.

Desde el departamento médico rojinegro habían mantenido la puerta entreabierta: “El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”, señalaron antes del desplazamiento a territorio chapín.

¿Jugará Washignton Ortega contra Xelajú?

Sin embargo, una vez en Guatemala la situación quedó clara. Ortega no entrenó a la par del plantel, realizó únicamente trabajos diferenciados y no logró completar las exigencias necesarias para competir en una final internacional.

Según informó el programa Teléfono Rojo, pese a que el uruguayo podría ocupar un lugar en el banquillo únicamente como presencia simbólica, el titular será Bayron Mora, el joven arquero formado en la casa manuda y quien ya disputó la ida ante Xelajú. “Washignton Ortega no jugará hasta las semifinales”, dijeron en el programa de Josué Quesada.

La ausencia del experimentado portero representa un golpe sensible para Alajuelense, que encara este miércoles un partido crucial en el estadio Cementos Progreso, donde se definirá al campeón de Centroamérica tras el 1-1 en la ida.

La Liga apostará por Mora en la noche más importante del semestre, mientras Ortega deberá esperar para volver al arco rojinegro. Veremos si el juvenil podrá estar a la altura de un encuentro tan importante.