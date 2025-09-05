Sin vueltas: Fernando Palomo predice a las tres selecciones de Centroamérica que se clasificarán directo al Mundial 2026 y hay una sorpresa

El reconocido periodista salvadoreño Fernando Palomo compartió su visión sobre las selecciones de Concacaf que estarán en la Copa del Mundo 2026, donde resaltó a las favoritas para conseguir los cupos directos, pero también dejó una predicción que ilusiona a las aficiones de Guatemala y Honduras, a quienes colocó como candidatas al repechaje.

Palomo fue claro al ordenar su lista de clasificados: “Para mí, quienes serán los clasificados directos de Concacaf al Mundial 2026, obviamente dejando fuera a Estados Unidos, México y Canadá, que ya están asegurados como sedes”. Con esta aclaración, su análisis se enfocó en los demás equipos que pelean por los boletos disponibles.

En el Grupo A, el periodista no dudó en señalar a Panamá como la selección con mayores posibilidades de clasificar directo, respaldando el trabajo de los últimos años bajo la dirección de Thomas Christiansen y la solidez que ha mostrado el conjunto canalero en torneos internacionales.

Por su parte, en el Grupo B, Palomo se inclinó por Jamaica, destacando el crecimiento de los Reggae Boyz, quienes cuentan con futbolistas de experiencia en ligas europeas y que han consolidado una plantilla capaz de competir en alto nivel. Mientras que en el Grupo C, el elegido fue Costa Rica, a la que considera con la jerarquía suficiente para mantener su lugar entre los mejores de la región.

Más allá de los boletos directos, el análisis del periodista abrió un espacio para las selecciones que podrían luchar en el repechaje, mencionando a Guatemala y Honduras como las llamadas a pelear por esa vía. Una proyección que motiva a la afición chapina, que sueña con su primera clasificación mundialista, y también a la catracha, que busca volver a la élite tras años de ausencia.

¿Y El Salvador?

En cuanto a El Salvador, Palomo fue contundente: a pesar del triunfo reciente de la Selecta frente a Guatemala, no la visualiza como protagonista en la eliminatoria. “No la veo en la lucha por estar en la justa mundialista”, afirmó, dejando claro que, en su opinión, la Selecta aún está un paso atrás respecto a otras selecciones de la región.