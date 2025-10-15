Fernando Palomo necesitó sólo cuatro palabras para sentenciar el futuro de El Salvador fuera del Mundial 2026 tras la derrota con Guatemala

El Salvador cayó ante Guatemala por 1-0 en el Estadio Cuscatlán y complicó más aún sus posibilidades en las Eliminatorias al Mundial 2026. Fue uno de los golpes más duros que recibió durante este proceso. Las ilusiones comienzan a apagarse.

Tras finalizar la cuarta etapa, Surinam continúa como líder tras empatar en 1-1 con Panamá, escolta del Grupo A. La Bicolor ocupa el tercer lugar, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, La Selecta quedó última.

Fernando Palomo definió la dramática situación de la Selección Nacional que puede resumirse en cuatro palabras: “Quizá no sea suficiente”, comentó el periodista al analizar las posibilidades de alcanzar aunque sea el repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Del Grupo A CONCACAF, probablemente solo alcance para un clasificado directo. Ser segundo quizás no sea suficiente para repechaje“, sentenció Palomo a través de su cuenta oficial de X. No cree que haya posibilidades de un segundo boleto.

El Salvador en llamas: Bolillo Gómez analizó la derrota en Eliminatorias al Mundial 2026

“Aquí nos pueden señalar a nosotros, a los jugadores, la Selección. El problema no está ni en nosotros ni en la selección, es más de fondo”, expresó el entrenador de El Salvador. Dejó entrever que existe algún inconveniente que no comenta.

“Llevamos seis meses y no somos culpables de no ir al Mundial, no somos culpables de lo que está viviendo la Selección. La Federación iba a ser sancionada y cerrada, muchas cosas debieron solucionarse con rapidez”, explicó Hernán Darío Gómez.

“El Salvador, como Selección, debe tener mucho trabajo por delante, para que los futbolistas lleguen con más tranquilidad. Ni estos muchachos ni nosotros somos los culpables, el problema viene de mucho antes”, finalizó Bolillo en dicha conferencia.