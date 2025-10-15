Olimpia vs. Motagua: ¿A qué hora juega y cómo ver el Clásico en Honduras y USA? Liga Nacional Apertura 2025

Luego del parón de selecciones y el último trinfo de Honduras sobre Haití, Olimpia vuelve al ruedo como local para enfrentar a Motagua en una nueva edición del Clásico.

El León sigue prendido en la punta con ventaja, pero el Ciclón quiere recuperar el terreno y mantener así el invicto de Javier López desde que llegó a la Liga Nacional de Honduras.

¿Cuándo juega el Olimpia vs. Motagua por la Liga Nacional de Honduras Apertura 2025?

Olimpia recibe a Motagua como local en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El partido esstá programado a las 7:30 p.m. (horario hondureño) -8:30 en Estados Unidos-. Esto el jueves 16 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Olimpia vs. Motagua?

Este encuentro de la jornada 14 de la Liga Nacional de Honduras se podrá ver en exclusiva a través de Deportes TV.

¿Cómo llega Olimpia?

El León tiene 27 puntos en la tabla de posiciones del Apertura 2025, es líder y en la última jornada venció 2-0 al Choloma.

Olimpia también piensa en el torneo internacional, los días 23 y 30 de octubre enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana 2025.

¿Cómo llega Motagua?

Por su parte, el Motagua suma 18 puntos y se encuentra en el quinto lugar de la tabla general, con un registro de cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Con Javier López están invictos y quieren seguir escalando posiciones.

Los últimos resultados del Olimpia vs. Motagua

2 de agosto de 2025 | Motagua 0-2 Olimpia | Torneo Apertura 2025

20 de abril de 2025 | Olimpia 1-2 Motagua | Torneo Clausura 2025

15 de febrero de 2025 | Motagua 0-2 Olimpia | Torneo Clausura 2025

22 de diciembre de 2024 | Olimpia 0-1 Motagua | Final Torneo Apertura 2024

19 de diciembre de 2024 | Motagua 1-1 Olimpia | Final Torneo Apertura 2024