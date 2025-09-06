“¿Lo entienden?”: Fernando Palomo sorprende con un pedido que podría traer consecuencias a El Salvador para la Eliminatoria Mundialista

El reconocido periodista salvadoreño de ESPN, Fernando Palomo, sorprendió en redes sociales al solicitar a la banda de rock Guns N’ Roses que cambie de sede su concierto en El Salvador, programado para el 4 de octubre en el Estadio Cuscatlán. El motivo de su petición no es menor: el recinto será utilizado por la Selección Nacional en los partidos de Eliminatoria Mundialista rumbo al 2026.

El calendario marca que El Salvador recibirá el 10 de octubre a Guatemala y el 14 a Panamá, compromisos considerados decisivos para las aspiraciones de la Selecta en la lucha por un boleto al Mundial 2026.

“Hey @gunsnroses, ¿por qué no mover el concierto en El Salvador a otro lugar? Necesitamos el Cusca para que la Selecta nos haga soñar sueños más grandes. ¿Lo entienden?”, redactó el periodista salvadoreño.

La decisión ya está tomada con el estadio Cuscatlán

Hasta el momento, ni la productora del evento ni la propia banda se han pronunciado sobre un posible cambio de sede o fecha. Sin embargo, la expectativa crece entre los aficionados, conscientes de que el césped del Cuscatlán podría no estar en condiciones óptimas para albergar dos duelos de alta exigencia días después de un concierto multitudinario.

La situación fue aclarada por el presidente de Estadios Deportivos de El Salvador, Néstor Castaneda, quien confirmó a través de información compartida por el periodista Christian Peñate que “es imposible posponer el concierto de octubre”. Con ello, quedó prácticamente ratificado que la Selecta no podrá utilizar su casa habitual en la doble fecha FIFA.

De acuerdo con la disposición de la Concacaf, el combinado salvadoreño deberá trasladar sus encuentros al Estadio Mágico González, que será el escenario alterno para enfrentar a Guatemala y Panamá. Aunque funcional, la mudanza implica un golpe emocional, ya que el Cuscatlán ha sido históricamente la fortaleza de la selección.

Mientras tanto, la polémica se mantiene viva en redes sociales. Para algunos, la prioridad debería ser la Selección Nacional, que se juega el sueño de estar en el Mundial 2026; para otros, la visita de una banda legendaria como Guns N’ Roses representa un evento de talla mundial que no puede modificarse. Lo cierto es que la Selecta tendrá que buscar la victoria lejos de su estadio insignia.