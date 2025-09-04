“Me voy molesto”: Luis Fernando Tena no duda en señalar al responsable de la derrota de Guatemala vs El Salvador

La Selección de Guatemala decepcionó en su primer partido de la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego de perder 0-1 contra El Salvador en el estadio Cementos Progreso, resultado que sin duda no se esperaba y que da un golpe de realidad al equipo.

Luis Fernando Tena salió a hablar con los medios tras el pitazo final, en el que se le vio evidentemente afectado, molesto y con respuestas cortas afrontó las preguntas de los periodistas, pero en todo eso también señaló al responsable de la caída de la azul y blanco.

El responsable de la derrota de Guatemala vs El Salvador

“Me voy molesto conmigo mismo, soy el responsable, asumo la derrota, apenado por la gente que vino a abarrotar el estadio. Fue una derrota dolorosa, pero quedan cinco partidos, hay oportunidad para reivindicarnos en esta Eliminatoria”, dijo el entrenador.

“Aceptó que me equivoqué, pero tendría que decir un nombre propio y eso jamás lo voy a hacer, pero asumo la responsabilidad del resultado”, agregó diciendo el estratega de los guatemaltecos.

Tena también dedicó unas palabras a los aficionados, porque para su punto de vista tenía todo el deseo de darles una victoria en especial por el apoyo recibido en estos últimos días, pero al final no pudo hacerlo.

“A la afición estamos apenados, nos impulsaron desde hace días, vinieron al estadio queriendo ver una victoria, duele este resultado por ellos, con los puntos sabemos que podemos recuperarnos y así clasificar al Mundial”, concluyó.