Mientras el Piojo Herrera gana 30 mil dólares mensuales en Costa Rica, esto es lo que cobra el Fantasma Figueroa en Nicaragua

La fase final de las Eliminatorias de Concacaf arranca con un partido de alto voltaje en Managua. Costa Rica visita a Nicaragua en la primera jornada del Grupo C, que también integran Honduras y Haití, en un duelo que promete intensidad tanto dentro como fuera de la cancha.

Y es que en la previa ya hubo un cruce caliente entre los entrenadores. Marco Figueroa, técnico de Nicaragua, encendió la polémica al hablar sobre Keylor Navas, el histórico guardameta de la Selección de Costa Rica.

“Tiene dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es uno de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, sus Champions, pero no es el de 20 años. Si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto”, lanzó el estratega pinolero.

La respuesta del mexicano Miguel Herrera, técnico de la Tricolor, no tardó en llegar: “Son circunstancias que si te metes en ellos es caer en el juego de ellos. Cuando hay un arquero de esa talla, meterse en esto es buscar que nos saquemos, nos desubiquemos. Cuando hablas de un tipo como Keylor, tienes que pararte y sacarte el sombrero por lo que ha hecho en su carrera. Lo que digan o dejen de decir es para armar polémica”.

Costa Rica y Nicaragua se ven las caras en las Eliminatorias. (Foto: Teletica)

La otra batalla: los salarios de los técnicos

Más allá de las declaraciones, el duelo también tiene un contraste llamativo en los banquillos: los sueldos de los entrenadores. Miguel Herrera percibe un salario mensual de 30 mil dólares al frente de Costa Rica, una cifra que lo coloca entre los técnicos mejor pagados de la región.

En contraste, Marco Figueroa, encargado de liderar el proyecto de Nicaragua, gana 22 mil dólares mensuales, una suma menor pero significativa en un país donde el fútbol aún busca consolidarse a nivel internacional.

La diferencia refleja no solo la capacidad económica de cada federación, sino también las distintas expectativas sobre sus seleccionadores. Costa Rica apuesta fuerte con la experiencia de Herrera para volver a un Mundial, mientras que Nicaragua deposita su confianza en el Fantasma Figueroa para dar un salto histórico en la región.