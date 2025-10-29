Lamentable: La violencia empaña las semifinales de la Copa Centroamericana de Xelajú vs. Real España

Lo que debía ser una fiesta deportiva se convirtió en un lamentable episodio de violencia. En la antesala del duelo entre Xelajú MC y Real España, por la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, se registraron disturbios protagonizados por un grupo de aficionados hondureños en las inmediaciones del Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El hecho generó preocupación entre las autoridades y los asistentes que esperaban disfrutar de una noche de fútbol en paz.

Según los reportes de testigos y vecinos del sector, varios seguidores del Real España mostraron una actitud violenta desde su llegada al país. Algunos comenzaron a lanzar y quebrar botellas, además de intentar agredir a transeúntes y a simpatizantes locales que se encontraban en las cercanías del recinto deportivo.

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un fuerte operativo para contener los incidentes. Un grupo de hinchas aurinegros fue escoltado por agentes desde la colonia Sauzalito, en el municipio de Chinautla, hasta los alrededores del estadio. Durante el trayecto se reportaron enfrentamientos verbales y momentos de tensión que obligaron a reforzar la presencia policial para garantizar la seguridad del público y evitar mayores consecuencias.

El comportamiento de estos inadaptados ha sido duramente criticado en redes sociales, ya que empaña la imagen de un evento que debía destacar por el espectáculo futbolístico y no por los actos de violencia. Tanto Xelajú MC como Real España tienen aficiones apasionadas, pero la gran mayoría respeta los valores del deporte, algo que quedó opacado por las acciones de unos pocos.

El partido entre Xelajú MC y Real España está programado para las 20:30 horas, con la serie igualada y el pase a la gran final de la Copa Centroamericana en juego. Las autoridades han solicitado a los asistentes mantener la calma y disfrutar del encuentro con responsabilidad, recordando que el fútbol debe ser un punto de unión y no de confrontación.

A pesar de lo ocurrido, se espera que el compromiso se desarrolle con normalidad y que, dentro del campo, sean los jugadores quienes hablen con su talento. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Olimpia y Alajuelense, en una final que promete mantener viva la emoción del fútbol centroamericano.