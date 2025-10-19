Xelajú MC recibe incentivo histórico para la Copa Centroamericana que pone en alerta a Real España y a Jeaustin Campos

Quetzaltenango vivió una auténtica fiesta futbolera la noche del sábado. Cientos de aficionados de Xelajú MC tiñeron las calles de azul y rojo en un impresionante banderazo frente al hotel de concentración del equipo, en vísperas del crucial duelo de semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Real España. El ambiente fue una explosión de pasión y orgullo quetzalteco, con cánticos, bengalas y banderas ondeando durante horas, en una demostración de amor incondicional por el club altense.

Los jugadores de Xelajú MC no fueron indiferentes a la euforia de su gente. En medio de aplausos, el plantel salió del hotel para unirse a la celebración, coreando y saltando junto a su afición, una de las más fieles y ruidosas de Guatemala. El gesto de los futbolistas desató aún más emoción, reafirmando la conexión entre el equipo y su hinchada, que sueña con ver al “Superchivo” levantar el título regional.

El cuadro dirigido por Amarini Villatoro tiene previsto viajar este domingo a las 15:00 horas rumbo a Honduras, donde el próximo 22 de octubre disputará la semifinal de ida ante Real España. La ilusión está al tope en Quetzaltenango, y el equipo buscará dar el primer golpe en territorio catracho para acercarse a una histórica clasificación a la gran final del torneo.

El plantel chivo parte con el ánimo en lo más alto, impulsado por su gente y con el objetivo claro de dejar huella en la región. El sueño de Xelajú MC de conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf está más vivo que nunca, y Quetzaltenango ya late al ritmo de la esperanza y el orgullo futbolero.

El camino de Xelajú y Real España

Ambos equipos llegan a esta instancia tras emocionantes clasificaciones. Real España protagonizó una remontada heroica frente al invicto Plaza Amador de Panamá. Luego de caer 2-0 en la ida, los hondureños igualaron la serie 2-2 gracias a los tantos de Ricardo Phillips y Brayan Moya, avanzando por el criterio del gol de visitante y sellando además su boleto a la Copa de Campeones 2026.

Por su parte, Xelajú MC sufrió hasta el final para eliminar al Sporting San Miguelito. Tras ganar 2-0 en el Mario Camposeco, los panameños igualaron el global 2-2 en la vuelta, forzando el tiempo extra, donde apareció Romário da Silva al minuto 119 para marcar el gol de la clasificación y desatar la locura altense.