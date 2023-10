Uno de los periodistas que se ha destacado por su actitud crítica hacia Lionel Messi es el español Tomás Roncero, subdirector del influyente diario deportivo AS y colaborador en el popular programa ‘El Chiringuito’ de Jugones. La octava conquista del Balón de Oro por parte de Messi brindó a Roncero la oportunidad perfecta para expresar sus argumentos en contra del ídolo argentino. Pero lo que no se esperaba era una reacción de Cristiano Ronaldo.

Lo que añadió aún más chispa a esta polémica fue la reacción de Cristiano Ronaldo a través de las redes sociales. Ronaldo, el feroz rival de Messi durante muchos años en la carrera por el título al Mejor Jugador del Mundo, aprovechó la oportunidad para expresar su opinión sobre la cuestión. A través de su plataforma en línea, el astro portugués dejó clara su perspectiva sobre el debate en curso, lo que avivó las llamas de la controversia y generó titulares en todo el mundo del deporte.

El análisis de Roncero sobre un nuevo Balón de Oro para Messi

“Messi tiene ocho Balones de Oro. Cinco son muy bien merecidos. Pero ha habido tres… el 2010, era Xavi o Iniesta porque Messi ese Mundial no metió ningún gol y no jugó ni la final de la Champions pero se lo dieron. Hace dos años, el Bayern Múnich de Lewandowski, que mete todos los goles y ganó los seis títulos posibles. Y este año, Haaland fue récord histórico de goles y ganó todo lo que se podía ganar en el Manchester City. El español Rodri ni siquiera en el podio”, expresó Tomás Roncero desde su análisis.

Además también mencionó a Cristiano Ronaldo como parte de la trayectoria de Messi y lo felicita por sus éxitos. “Messi ganó en su carrera cinco Balones de Oro más que merecidos y tres se los han regalado. Era un homenaje, chapeu Leo por tu aporte al fútbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca, y la verdad que ocho es un número que me gusta mucho, me recuerda a la noche de Lisboa con el Bayern Múnich. Felicidades, Leo. Felicidades, campeón”, cerró Roncero.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

La publicación desencadenó una reacción sorprendente por parte de Cristiano Ronaldo, el único jugador que durante los últimos 15 años logró competir con Messi por el trono del fútbol mundial. El astro portugués no pasó desapercibido y dejó su huella en las redes sociales al interactuar con el post de una manera que dejó a los aficionados y seguidores del fútbol en estado de asombro.

Cristiano, bien conocido por su intensa rivalidad con Messi en el campo, no se limitó a observar desde las sombras. En lugar de eso, hizo clic en el botón de ‘me gusta’ en el post y dejó un comentario que consistía en cuatro emojis de risa con lágrimas. Esta reacción aparentemente inofensiva se convirtió en el epicentro de la especulación y la emoción en las redes sociales, y los aficionados de ambos jugadores comenzaron a analizar su significado oculto.

Los emojis de risa con lágrimas de CR7 generaron una amplia gama de teorías y debates en línea. Algunos sugirieron que podrían ser una muestra de respeto y buen humor por parte del portugués, reconociendo la hazaña de Messi. Otros interpretaron los emojis como un gesto de ironía o sarcasmo, insinuando una reacción menos sincera. La especulación se apoderó de las redes sociales, y la interacción de Ronaldo se convirtió en tema de conversación en todo el mundo del fútbol.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroaméricay manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!