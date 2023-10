Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro 2023, marcando así su octava conquista en este prestigioso premio a lo largo de su ilustre carrera. Esta hazaña lo consagra como el único futbolista en la historia en haber logrado semejante distinción en un premio otorgado desde mediados de la década de 1950 por la influyente revista France Football. El periodista salvadoreño Fernando Palomo siguió muy de cerca la premiación y al parecer el Mágico González también.

Gracias a su extraordinaria actuación en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Argentina, Lionel Messi pudo una vez más levantar un Balón de Oro a sus 36 años de edad. Ahora viviendo una nueva etapa en el Inter Miami, es probable que haya sido su última presentación en estos premios

Mensaje de Fernando Palomo en redes sociales

Fernando Palomo, reconocido comentarista deportivo y una de las voces más influyentes en el mundo del fútbol, compartió recientemente un emotivo mensaje en sus redes sociales que capturó la atención de los amantes del deporte rey. En sus declaraciones, el comunicador salvadoreño reveló un mensaje personal que recibió del legendario futbolista salvadoreño, Jorge “El Mágico” González, a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.

En el mensaje, “El Mágico” González expresaba su felicidad y admiración por el octavo Balón de Oro obtenido por Lionel Messi en el año 2023. Para muchos, este mensaje trascendía más allá de un simple saludo o muestra de respeto; era un sello de certificación, un reconocimiento que provenía de una de las leyendas del fútbol latinoamericano.

Las palabras de Fernando Palomo, “Sello de certificación. El fútbol reconoce al fútbol,” destacaron la profunda conexión que existe entre los futbolistas de diferentes generaciones, independientemente de sus nacionalidades. Messi, el talentoso argentino, ha sido un referente en el mundo del fútbol durante más de una década, acumulando una impresionante lista de logros y récords a lo largo de su carrera. Su octavo Balón de Oro lo consagraba aún más como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Declaraciones de Lionel Messi

“Quero agradecer a toda la gente que voto y me hizo el ganador de este premio. Quiero compartirlo con mis compañeros de selección, que viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina”, comenzó diciendo Lionel Messi tras recibir su octavo Balón de Oro.

“Quiero hacer una mención especial a mi familia a la que está en Argentina y en Miami; a mi mujer y mis hijos pro haber estado en toda mi carrera y por haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el futbol y mi sueño de ser campeón del mundo”, sostuvo la estrella del Inter Miami.

“He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido”, finalizó Lionel Messi.