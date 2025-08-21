Toda Honduras impactada con lo que hizo Luis Palma en la paliza que recibió Lech Poznan en la Europa League

Ya le dijeron adiós a la Champions y ahora en la Europa League también va a suceder el mismo escenario tras caer 1-5 en casa.

El Lech Poznan de Luis Palma fue humillado por el Genk de Bélgica y a pesar de que quedan 90 minutos, la eliminación está casi consumada.

¿Qué gesto tuvo Luis Palma a pesa de la paliza del Lech Poznan?

Palma Oseguera jugó los 90 minutos, pero su talento y desbordes no fueron suficientes para evitar una dura caída del Lech Poznan.

Eso sí, puedo aportar que el marcador fuera menos abultado. Al minuto 38′, con el resultado 1-3 en contra, le pitaron un penal al Genk.

Luis Enrique se acercó al arquero Bartosz Mrozek para darle un cierto consejo del tirador, curiosamente con el que coincidió en el Celtic de Escocia.

Oh Hyeon-gyu fue el encargado de patear el penal para el Genk. Su disparo fue adiviando por Mrozek que seguramente siguió el consejo de Luis Palma.

A pesar de todo y el gesto de Palma, Lech Pozan cayó 1-5 ante el Genk. La próxima semana (jueves 28 agosto) será la vuelta para conocer el clasificado a la fase de liga de la Europa League.

Oh Hyeon-gyu compartió equipo con Luis Palma en el Celtic.

Todo indica que el equipo de Palma va a jugar la Conference League, torneo que el hondureño ya ha disputado con el Aris FC.

El penal donde Luis Palma dio un consejo para ser tapado

