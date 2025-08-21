Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Luis Palma

Toda Honduras impactada con lo que hizo Luis Palma en la paliza que recibió Lech Poznan en la Europa League

Luis Palma jugó los 90 minutos en los playoff de la Europa League donde el Lech Poznan recibió una paliza de 1-5.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma vivió un día para el olvido en la Europa League con el Lech Poznan.
Luis Palma vivió un día para el olvido en la Europa League con el Lech Poznan.

Ya le dijeron adiós a la Champions y ahora en la Europa League también va a suceder el mismo escenario tras caer 1-5 en casa.

El Lech Poznan de Luis Palma fue humillado por el Genk de Bélgica y a pesar de que quedan 90 minutos, la eliminación está casi consumada.

“Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

ver también

“Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

¿Qué gesto tuvo Luis Palma a pesa de la paliza del Lech Poznan?

Palma Oseguera jugó los 90 minutos, pero su talento y desbordes no fueron suficientes para evitar una dura caída del Lech Poznan.

Publicidad

Eso sí, puedo aportar que el marcador fuera menos abultado. Al minuto 38′, con el resultado 1-3 en contra, le pitaron un penal al Genk.

Luis Enrique se acercó al arquero Bartosz Mrozek para darle un cierto consejo del tirador, curiosamente con el que coincidió en el Celtic de Escocia.

Publicidad

Oh Hyeon-gyu fue el encargado de patear el penal para el Genk. Su disparo fue adiviando por Mrozek que seguramente siguió el consejo de Luis Palma.

Publicidad

A pesar de todo y el gesto de Palma, Lech Pozan cayó 1-5 ante el Genk. La próxima semana (jueves 28 agosto) será la vuelta para conocer el clasificado a la fase de liga de la Europa League.

Oh Hyeon-gyu compartió equipo con Luis Palma en el Celtic.

Oh Hyeon-gyu compartió equipo con Luis Palma en el Celtic.

Publicidad

Todo indica que el equipo de Palma va a jugar la Conference League, torneo que el hondureño ya ha disputado con el Aris FC.

Honduras confirma la noticia que Concacaf y Nicaragua estaban deseando oír, pero viene con polémica

ver también

Honduras confirma la noticia que Concacaf y Nicaragua estaban deseando oír, pero viene con polémica

El penal donde Luis Palma dio un consejo para ser tapado

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
UEFA oficializa el futuro de Luis Palma: Lech Poznań recibe notificación tras ser eliminado de Champions League
Honduras

UEFA oficializa el futuro de Luis Palma: Lech Poznań recibe notificación tras ser eliminado de Champions League

Tottenham deja el mejor mensaje a Wilson Palacios, pero mal recuerdo a Luis Palma
Honduras

Tottenham deja el mejor mensaje a Wilson Palacios, pero mal recuerdo a Luis Palma

Deja clara su nueva meta: esto dijo Luis Palma tras ser eliminado de la Europa League con Olympiacos
Honduras

Deja clara su nueva meta: esto dijo Luis Palma tras ser eliminado de la Europa League con Olympiacos

Todo Guatemala consternada por la dura acusación contra la FFG a días del partido con El Salvador: “No fue transparente”
Guatemala

Todo Guatemala consternada por la dura acusación contra la FFG a días del partido con El Salvador: “No fue transparente”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo