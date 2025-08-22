Mientras Wanchope ganaba 14 mil dólares mensuales en Saprissa, esto es lo que cobrará Vladimir Quesada para reemplazarlo

El ambiente en Tibás terminó por explotar tras la derrota de Deportivo Saprissa contra el CAI de Panamá en la Copa Centroamericana. Ese resultado, sumado a la irregularidad en el torneo local, fue suficiente para que la dirigencia morada confirmara lo que parecía inevitable: Paulo Wanchope dejó de ser el entrenador del club.

La decisión se anunció de manera oficial y, de inmediato, se confirmó también a su reemplazante. Vladimir Quesada, un hombre de la casa, regresará al banquillo morado después de haber estado desempeñándose en la coordinación de las ligas menores del equipo.

Quesada había asumido durante el año pasado por la salida Jeaustin Campos y, más tarde, se fue con el arribo de Giacone. Sin embargo, su vínculo con Saprissa nunca se rompió, y ahora vuelve a tomar el mando en un momento crítico para el club, con la misión de enderezar el rumbo y recuperar la confianza en la cancha.

¿Cuánto cobrará Vladimir Quesada en Saprissa?

El regreso de Quesada no solo marca un cambio en lo deportivo, sino también en lo económico. Mientras Wanchope percibía un salario cercano a los 14 mil dólares mensuales, el nuevo entrenador recibirá un monto mucho más bajo: alrededor de 4.4 millones de colones, es decir, unos 8.700 dólares mensuales.

Vladimir Quesada será el nuevo DT de Saprissa.

Se trata del mismo salario que ya cobraba cuando fue entrenador del Saprissa en etapas anteriores, lo que muestra la diferencia significativa en la inversión que el club hará en su banquillo tras la salida de Wanchope.

Con Quesada de vuelta y con un perfil más austero en términos salariales, Saprissa apuesta a la estabilidad interna y a la experiencia de alguien que conoce la institución a fondo. Ahora la incógnita será si esta decisión servirá para cambiar la dinámica negativa que arrastra el equipo y devolverle protagonismo en el campeonato.