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La inesperada traición a Olimpia en Honduras y que beneficia a Motagua

Vibrante será la última jornada que se vivirá en el fútbol de Honduras donde se definen los clasificados a la liguilla y descenso.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua fue el beneficiado de la traición a Olimpia.
Motagua fue el beneficiado de la traición a Olimpia.

Lo que parecía una relación inquebrantable entre el Olimpia y su casa televisora parece haber sufrido un “cortocircuito” que tiene a los aficionados merengues con el grito en el cielo.

A pesar de que históricamente se ha señalado que el club cuenta con un trato preferencial en las pantallas, la cartelera de la Jornada 22 del Clausura 2026 ha caído como un balde de agua fría.

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La gran sorpresa no es deportiva, sino tecnológica: ningún partido se podrá ver por televisión abierta. Olvídese de sintonizar el Canal 5, TSi o Telecadena; para cerrar las vueltas, habrá que tener internet o la billetera lista.

¿Dónde ver los partidos este jueves 30 de abril?

Todos los encuentros se jugarán en horario simultáneo a las 7:00 PM, pero la forma de verlos será muy distinta para cada equipo:

  • UPNFM vs. Motagua: Se podrá ver por el Canal Deportes TVC (exclusivo de televisión por cable).
  • Olimpia vs. Platense: Únicamente a través de la aplicación de pago DTVC+.
  • Olancho vs. Génesis: Disponible solamente por la aplicación de pago DTVC+.
  • Marathón vs. Choloma: Transmisión exclusiva por la aplicación de pago DTVC+.
  • Victoria vs. Real España: Se podrá ver totalmente gratis a través de YouTube en el canal oficial de Deportes TVC.
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El gran perdedor de esta decisión parece ser el aficionado del Olimpia, que junto a los seguidores del Marathón, Olancho y Génesis, se verá obligado a pagar la suscripción de la aplicación DTVC+ para no perderse el desenlace de sus equipos.

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Mientras que el Motagua será el único beneficiado con transmisión por cable convencional y el Real España podrá verse de forma gratuita por YouTube, los “melenudos” tendrán que rascarse el bolsillo en un cierre de torneo que promete muchas emociones, pero fuera del alcance de la televisión tradicional.

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