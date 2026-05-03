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Marathón es líder de su grupo y Motagua no pudo con Génesis: así están las tablas de posiciones de las triangulares del Clausura 2026

El Marathón fue el único club que logró sacar los tres puntos en la jornada 1 de las triangulares en la Liga Nacional de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Alexy Vega le dio el triunfo a Marathón sobre Real España. Rodrigo Gómez anotó para Motagua. Foto: Redes sociales.
Alexy Vega le dio el triunfo a Marathón sobre Real España. Rodrigo Gómez anotó para Motagua. Foto: Redes sociales.

Se disputó la jornada 1 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y Marathón fue el único club que pudo sumar de a tres luego de vencer al Real España en el Yankel Rosenthal.

Los dirigidos por Pablo Lavallén sacaron la victoria (1-0) en un accidentando partido para los de Jeaustin Campos que terminaron jugando con nueve futbolistas tras la expulsión de Anfronit Tatum y Nixon Cruz.

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El único tanto de ese partido lo anotó Alexy Vega que aprovechó una gran asistencia de Rubilio Castillo para vencer la postería defendida por Luis “Buba” López.

En el grupo B

Mientras tanto, Motagua no pudo sacar el triunfo ante el Génesis Policía Nacional y no paso del empate en un intenso partido disputado en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

La anotación para los de Javier López llegó a través de Rodrigo Gómez desde el punto penal que ponía a soñar al Ciclón Azul con llevarse la victoria.

Sin embargo, el empate del cuadro Canino llegó a través de la misma vía y Gabriel Araújo fue el encargado de poner el 1-1 en el marcador.

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Así marchan las tablas en las triangulares. Foto: ChatGPT.

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Así se jugará la siguiente jornada de las triangulares

Para la siguiente jornada, Real España y Motagua serán los clubes que descansen en ambos grupos.

Olancho vs. Génesis (Miércoles 6 de mayo a las 6:00 p.m.)

Olimpia vs. Marathón (Miércoles 6 de mayo a las 8:15 p.m.)

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