Guatemala Sub 20 | Rafael Loredo explicó cómo fue el espionaje hecho por Argentina

Van dos días del comienzo del Mundial Sub 20 y ya hay un escándalo entre dos selecciones. La delegación de Guatemala denunció ante FIFA que fue espiada por parte del cuerpo técnico de Argentina, rival con el que comparte Grupo A y que se enfrentarán este martes, 23 de mayo.

Rafael Loredo habló sobre esta situación y explicó todos los detalles de lo ocurrido dentro de la concentración de los chapines. Aseguró que hubo un infiltrado que fotografió todas los análisis tácticos de los centroamericanos para el próximo encuentro.

“Una persona entró a nuestro vestidor y grabó todas las hojas que tenemos de nuestra charla técnica, parado defensivo y ofensivo. No es nada agradable que sucedan cosas así. FIFA está preocupada por el Fair Play y eso no es Fair Play”, comenzó declarando el entrenador de la Sub 20.

Y agregó sobre la actitud de los sudamericanos: “Me da mucha pena porque la gente de Argentina es muy buena y te tratan muy bien. Hubo alguien que hizo una fechoría que no deben hacer. Lo que hace una persona no habla de todo el pueblo argentino”.

FIFA analizará el caso y se verá si se toman medidas al respecto. Por el momento, no hubo respuesta por parte de los argentinos por lo sucedido. Aunque el accionar no es raro por estas tierras, Marcelo Bielsa fue acusado de lo mismo cuando dirigía al Leeds de Inglaterra.