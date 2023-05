Rafael Loredo no esconde su tristeza por la eliminación de Guatemala

La Selección Sub-20 de Guatemala perdió ayer 2-0 ante Uzbekistán, resultado con el que se despidió de la Copa del Mundo de Argentina 2023, luego de no sumar puntos, no ganar, no anotar y esto la dejó en el último lugar del Grupo A, como uno de los peores equipos del torneo.

Rafael Loredo, técnico de los guatemaltecos, habló tras el resultado negativo, en el que indicó que estaba triste por no lograr el objetivo de avanzar, en especial por los jugadores a quienes deseaba que se mostraran porque son buenos, pero ahora espera que puedan superar este momento.

“Teníamos planeado jugar de una forma y después tener una variante para ser más agresivos, pero se nos complicó. La verdad es que los goles siempre marcan la pauta en un partido. Ellos aprovecharon el primer gol y eso marcó todo el encuentro”, dijo sobre la caída ante Uzbekistán.

Acerca de la eliminación opinó: “Me quedó con que estos jóvenes tienen muy buenas bases para hacer una buena carrera profesional y hablo de lo futbolístico y como personas. Tienen muchos valores, estoy seguro que les irá bien. Ahora es triste y doloroso, pero estoy seguro que a los muchachos les va a ir muy bien”.

“Es triste, me duele mucho por los muchachos, yo quería que se mostraran, que todo el mundo viera lo buenos jugadores que son, pero nos costó muchísimo”, finalizó el estratega mexicano.