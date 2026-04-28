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Limpieza en Olimpia: la figura que Eduardo Espinel borró ya tendría un pie fuera del club

Olimpia ya piensa en lo que viene a futuro y habría un futbolista que no continuaría en el club tras ser borrado por Eduardo Espinel.

José Rodas

Por José Rodas

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Olimpia tendría su primera baja para el Apertura 2026 y Copa Centroamericana.
© GeminiOlimpia tendría su primera baja para el Apertura 2026 y Copa Centroamericana.

La derrota ante Real España no solo dejó heridas en la tabla de posiciones, sino que también aceleraría decisiones en el plantel de Olimpia. La noticia del momento en la cueva del “León” es la posible salida del volante uruguayo Santiago Ramírez, quien no entra en los planes del técnico Eduardo Espinel.

Aunque el talento de Ramírez no se ha demostrado, la razón principal de su marcha sería la nula continuidad. El técnico Eduardo Espinel ha decidido “borrarlo” de sus alineaciones, prefiriendo otras opciones incluso cuando el rendimiento de los titulares (como José Mario Pinto) ha sido irregular.

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Los números de Ramírez reflejan su realidad en el banquillo

  • Minutos jugados: Solo 210 minutos en todo el torneo.
  • Actividad reciente: Ha sido suplente sin jugar en 6 de los últimos 7 partidos.
  • Su mejor momento: Aquel partido contra Platense en San Pedro Sula, donde anotó un golazo de tiro libre y dio una asistencia.

La salida del uruguayo llega en un momento de complicado en el Albo. Tras caer ante la “Máquina”, el Olimpia prácticamente le dijo adiós al liderato de las vueltas regulares y al famoso “punto invisible”.

Si bien el equipo venía mejorando, este tropiezo pone cuesta arriba la lucha por el tricampeonato, obligando a la directiva a pensar ya en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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Todo apunta a que Santiago Ramírez cambiaría el blanco por el fútbol de Argentina. Esta sería su primera experiencia en ese país, tras haber pasado por Uruguay, Ecuador y su breve (y poco aprovechado) paso por nuestra Liga Nacional.

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Pese a las pocas oportunidades, el uruguayo se marcha dejando la sensación de que pudo dar más, si tan solo el cuerpo técnico le hubiera permitido saltar del banco de suplentes.

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