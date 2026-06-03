“Oferta concreta”: la impactante revelación de Olimpia sobre Jorge Álvarez que sacude a Alajuelense

El centrocampista hondureño era uno de los deseos del club "Manudo", pero Olimpia ahora hace una revelación que impacta a sus aficionados.

Para nadie es un secreto que Jorge Álvarez se había convertido en el futbolista objetivo para la Liga Deportiva Alajuelense que durante al menos tres mercados ha intentado, sin éxito, fichar al talentoso mediocampista de Olimpia.

En una reciente entrevista para diario Diez, el presidente del club hondureño, Rafael Villeda reveló que por Álvarez la única “oferta concreta” que recibieron fue la de los “Manudos”; sin embargo, en sus intenciones nunca estuvo vender al futbolista a otro club centroamericano, respuesta que sacude las pretensiones del club tico.

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“La única oferta concreta por Jorge fue la de Alajuelense a inicios de este año y desde el principio establecimos que no era de interés venderlo a otro club centroamericano. Además, no era una propuesta que consideráramos adecuada. En ningún momento entramos siquiera a negociar cifras porque no existía interés en venderlo”, lanzó Villeda para poner punto final a la posibilidad de que Jorge Álvarez llegue a Costa Rica.

Villeda también desmintió que sean muchas las ofertas que reciben por los jugadores hondureños y que de momento, las ofertas recibidas no son las mejores como para permitirles recalar al exterior.

“No es cierto que lluevas las ofertas por los jugadores hondureños como mucha gente cree. Dicen que es Olimpia el que no los ha dejado salir, si por mí fuera y llegaran buenas propuestas, les daríamos la oportunidad de salir. Pero la realidad es que esas ofertas no siempre aparecen”, consideró.

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A las palabras del mandamás del cuadro “Melenudo” se le suma el hecho que el futbolista decidió extender su contrato por tres años más, es decir, que seguirá siendo futbolista de Olimpia al menos hasta 2029.

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