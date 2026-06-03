“Contar con él”: Olimpia confirma la noticia sobre Erick Puerto que todos sus aficionados esperan en el mercado de fichajes

El futuro de Erick Puerto sigue en el aire, pero Olimpia ya lanzó una declaración oficial sobre las intenciones de ficharlo.

El delantero Erick Puerto sigue apareciendo como uno de los futbolistas más deseados en el mercado de fichajes en Honduras. Su futuro parece estar lejos de Platense, aunque de momento, sigue sin resolver cuál será su próximo destino.

Durante los últimos días ha sonado fuerte el nombre de Motagua que se plantea sumar al jugador de 24 años para luchar por todos los títulos en el segundo semestre de 2026. Sin embargo, en competencia aparece el Olimpia que a través de su presidente Rafael Villeda expresó el fuerte interés que posee en fichar a Puerto.

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“Es un jugador interesante. Me gustaría tener la posibilidad de contar con él. Desconozco exactamente cuál es su situación actual respecto a las ofertas que está manejando en el extranjero. Si existiera una posibilidad de llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades económicas del fútbol hondureño, claro que sería un jugador que nos interesaría”, dijo Villeda en una entrevista para Diario Diez.

El mandamás fue claro y aclaró que se tendrá que conversar con el club dueño del jugador para conocer bajo qué condiciones podrían negociar el fichaje de Erick Puerto que en dos torneos ya ha mostrado gran nivel.

“Tendríamos que conversar también con la gente de Platense y analizar si existe realmente una posibilidad. Es un muy buen jugador y lo desmotró durante este último año. Tuvo un gran torneo y creo que es un futbolista que naturalmente llama la atención de equipos importantes. Siempre los jugadores buenos van a interesar a Olimpia”, comentó.

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Primeros contactos

El directivo del cuadro Melenudo admitió que si bien él no ha estado directamente relacionado en las conversaciones, sí han existido contactos entre directivas para encontrar la fórmula adecuada que acerque a Erick Puerto a la cueva del león.

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“Personalmente no he hablado directamente, pero sí han existido conversaciones. Hay acercamientos y se ha conversado sobre diferentes posibilidades”, reveló.

Mientras eso ocurre, Olimpia sigue sumando altas y ya ha hecho oficial la llegada del defensor zurdo Cristian Canales y del uruguayo Carlos Cuello que juega como lateral izquierdo.