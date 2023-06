En setiembre del 2021, la Confederación anunció que, en el 2023, tres copas regionales (Leagues Cup, Copa Centroamericana y Copa Caribeña) se jugarán en el otoño de cada año, junto con otras ligas y copas, las cuales clasificarán a los clubes para una nueva y ampliadaLiga de Campeones Concacaf.

Para Centroamérica, la Confederación ha introducido un torneo de 20 clubes, que incluye una fase de grupos (cuatro grupos de cinco equipos cada uno), seguido de una fase de eliminación directa.

Los 20 clubes centroamericanos que han asegurado un lugar en la primera edición de la Copa Centroamericana, en función a su desempeño en sus ligas nacionales, son, en orden alfabético por Asociación Miembro:

Belice (1): Verdes FC

Costa Rica (4): CS Cartaginés, CS Herediano, Deportivo Saprissa y LD Alajuelense

El Salvador (3): CD Águila, CD FAS y Jocoro FC

Guatemala (3): Comunicaciones FC, CSD Cobán Imperial y CSD Xelajú MC

Honduras (4): CD Olimpia, FC Motagua, Olancho FC y Real CD España

Nicaragua (2): Diriangén FC y Real Estelí FC

Panamá (3): CD Universitario, CA Independiente y Sporting San Miguelito

PROCEDIMIENTOS Y BOMBOS DEL SORTEO

El 8 de junio, Concacaf llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2023. El sorteo será ejecutado utilizando cinco bombos.

Los cinco bombos son los siguientes (en orden de ranking por bombo):

Bombo 1: CD Olimpia, Deportivo Saprissa, Comunicaciones FC y LD Alajuelense

Bombo 2: FC Motagua, CSD Xelajú MC, CS Herediano, y CSD Cobán Imperial

Bombo 3: Real CD España, CA Independiente, CS Cartaginés y Olancho FC

Bombo 4: Sporting San Miguelito, CD Águila, CD Universitario y CD FAS

Bombo 5: Real Estelí FC, Diriangén FC, Jocoro FC y Verdes FC

El sorteo comenzará seleccionando una esfera del Bombo 1 y ubicando a este club en el Grupo A, posición A1. Este proceso se repetirá para todas las esferas del Bombo 1, ubicando a los clubes en orden secuencia en los Grupos B, C y D (posición 1).

El mismo procedimiento se repicará para los Bombos 2, 3, 4 y 5, usando las posiciones de los grupos 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Al final del sorteo, cada grupo contará con un club de cada Bombo y no más de dos clubes de la misma Asociación Miembro.

CALENDARIO DE LA COMPETENCIA

La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 se jugará en agosto, cada uno de los clubes jugará cuatro partidos (dos en cada y dos de visitante), en cinco semanas de competencia. El calendario de la fase de grupo es el siguiente:

Fase de Grupos

Semana 1:1-3 de agosto (1 vs 3 and 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 de agosto (5 vs 1 and 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 de agosto (4 vs 5 and 2 vs 3)

Semana 4: 22-24 de agosto (4 vs 1 and 3 vs 5)

Semana 5: 29-31 de agosto (1 vs 2 and 3 vs 4)

Al final de la fase de grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la Fase Eliminatoria. La fase eliminatoria comenzará con los Cuartos de Final en la última semana de setiembre y terminará con una final de vuelta a principios de diciembre.

Cuartos de Final: 26-28 de setiembre (Partidos de ida) y 3-5 de octubre (Partidos de vuelta)

Semifinales y Repechaje: 24-26 de octubre (Partidos de ida) y 31 de octubre – 2 de noviembre (Partidos de vuelta)

Finales: 28-30 de noviembre (Partidos de ida) y 5-7 de diciembre (Partidos de vuelta).

Al final de la Fase Eliminatoria, los semifinalistas y los dos ganadores del repechaje (seis equipos en total) avanzarán a la renovada Liga de Campeones Concacaf ampliada a 27 clubes. Además, el campeón de la competición recibirá un pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf.

Concacaf anunciará el calendario completo de la competencia después del sorteo oficial.